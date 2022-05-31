新华社伦敦5月31日电（记者郭爽）英国《自然》杂志网站近日刊载的一项研究报告说，抗体调查显示，截至今年2月大多数17岁及以下美国儿童已感染过新冠病毒。

去年9月至今年2月期间，美国疾病控制和预防中心流行病学家克丽丝蒂·克拉克领衔的团队对超过8.6万名18岁以下美国儿童的血清样本进行了新冠抗体检测，其中包括6100名1至4岁儿童的血清样本，以此估算美国整个儿童群体因新冠病毒感染而达到的血清新冠抗体阳性率。

调查和估算结果显示，去年12月至今年2月，1至4岁美国儿童新冠感染率增幅超过一倍，从33%增至68%。截至今年2月，在美国各年龄段儿童中，5至11岁年龄段新冠感染率最高，达到77%；12至17岁年龄段新冠感染率达74%。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0至19岁。

这项研究的预印本论文已发布在美国社会科学研究网上，尚未完成同行评审。该研究估算的美国儿童实际新冠感染率远高于此前的相关报告数据。美国儿科学会和儿童医院协会5月23日发布的报告显示，自疫情暴发以来，美国累计近1330万名儿童确诊感染新冠病毒，美国儿童群体新冠感染率约17%。

在这项研究进行期间，美国经历了奥密克戎毒株传播高峰期。《自然》杂志网站援引南非金山大学疫苗学家沙比尔·迈赫迪的话报道说，研究估算的数字惊人，但实际上也并不奇怪，而且这项研究仍“很可能低估了奥密克戎毒株感染浪潮期间的感染人数”。迈赫迪指出，抗体检测无法判断一个人是否被多次感染，并且抗体数量随着时间推移而减少，可能会漏掉一些感染病例。

美国儿童的高感染率也反映在住院数据上。据《自然》网站报道，在奥密克戎毒株传播高峰期，美国因新冠感染入院的5岁以下儿童人数是德尔塔毒株传播高峰期的5倍，进入重症监护室的儿童人数比德尔塔传播高峰期高出3.5倍。

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