新华社伦敦5月30日电（记者郭爽）英国公共卫生机构30日发布控制猴痘在社区传播的指导建议。英国卫生安全局当天宣布，自5月以来该国猴痘确诊病例已达179例。

英国卫生安全局、苏格兰公共卫生局、威尔士公共卫生局和北爱尔兰公共卫生局30日联合发布指南说，鉴于英国和其他国家正在发生猴痘社区传播，该指南旨在为医疗保健专业人员和公众制定管理疾病和防止病毒进一步传播的新措施。

指南建议，可能或已确诊猴痘的人员在出现症状时应避免与其他人接触，应避免性行为；在外出就医时应确保遮盖病灶并戴上口罩，并尽可能避免乘坐公共交通工具；患者如健康状况良好，可在遵循指南建议并接受卫生部门监管等条件下居家隔离；与猴痘患者接触人员也将接受风险评估，并在必要时需隔离21天等。

英国卫生安全局30日宣布，英格兰新报告了71例猴痘确诊病例，至此该国自5月份以来已累计报告猴痘确诊病例179例，其中英格兰172例。迄今为止发现的大多数病例都发生在男同性恋、双性恋和男男性行为者中。该机构表示，目前已购买超过20000剂名为“Imvanex”的天花疫苗。

英国卫生安全局强调，公众感染风险最高的情况是与猴痘确诊病例直接接触，或接触到其呼吸道飞沫、受污染的表面和物体；传播风险最高的时期是从早期症状出现到病灶结痂和结痂脱落。目前尚没有证据表明个体在早期症状出现之前具有传染性。

世界卫生组织29日发表声明说，已有23个非猴痘流行国家报告猴痘病例。猴痘对全球公共卫生构成“中等风险”，随着在猴痘流行国家以及非流行国家的监测扩大，未来可能出现更多确诊病例。

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