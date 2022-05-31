新华社纽约5月31日电 综述：美国频打“新疆牌”令本土企业叫苦不迭

新华社记者刘亚南

近年来，美方罔顾事实，炮制中国新疆存在“强迫劳动”的世纪谎言，以所谓“强迫劳动”问题为借口制裁打压相关企业。美方频打“新疆牌”，全然不顾全球产业链的紧密联系，无视美国消费者的利益，令受制裁波及的众多美国本土企业叫苦不迭。

上届美国政府大肆炮制所谓新疆“强迫劳动”谎言。2020年6月，特朗普政府将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，随后出台制裁措施。美国海关和边境保护局多次发布“暂扣令”，在海关扣留新疆地区企业所产光伏、棉花、纺织服装和电子产品等。

本届美国政府继续扩大制裁范围，并在2021年底批准所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”成为法律。该法定于今年6月21日正式生效，将新疆生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品。

美方频打“新疆牌”的负面影响已波及美国诸多行业。美国证券交易委员会网站显示，今年2月以来，在美上市的16家公司就涉疆法案可能会对业绩带来的负面影响发布风险提示，这些公司涉及零售、汽车、新能源和医疗器械等行业。

其中，太阳能产业所受冲击尤为严重。美FTC太阳能公司首席执行官肖恩·洪克勒表示，“暂扣令”显著抑制了光伏组件的进口，导致相关企业限制甚至停止生产、暂停发货，致使美国光伏产业近期发展受限。

据挪威吕斯塔德能源公司分析，原本预计美国在2022年将新增太阳能发电能力27吉瓦（1吉瓦为10亿瓦），但由于受到美商务部反倾销和反补贴调查、边境管理部门扣留货物、太阳能组件成本升高等影响，今年美国实际新增太阳能发电能力可能仅为10吉瓦。

新疆地区是全球棉花最主要的产地之一，美国政府的一纸禁令令本土纺织行业面临巨大风险。美零售商迪拉德有限公司表示，美政府的“暂扣令”将影响到包括该企业含棉产品在内的全球供应链。全面阻止从新疆进口商品的立法可能会导致商品成本攀升，并对企业盈利造成冲击。

美电动汽车制造企业卢西德集团也多次警告说，涉疆法案可能进一步限制电子配件、矿物提取物、织物和可再生能源产品的进口，将对公司的产业链、成本控制和运营带来实质性的负面影响。

美国威凯平和而德律师事务所合伙人杰弗里·凯斯勒日前表示，涉疆法案涵盖范围广泛，将对美国企业从中国的进口业务造成严重干扰。

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