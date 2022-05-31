新华社瓦莱塔5月31日电 通讯：马耳他“补贴的”面包，“疯狂的”馅饼

新华社记者陈文仙

“如果政府没有对价格高涨的进口小麦提供补贴，我不知道我的面包生产成本会多高。”马耳他面包店老板伊莱恩·米卡莱夫说。

伊莱恩今年50岁，经营着马耳他传统面包店“卡尔梅洛·米卡莱夫”。虽有政府补贴，但面对不断走高的物价，她心中的无奈情绪挥之不去。

马耳他传统面包主要包含面粉、酵母、盐等成分，通过传统烘焙工艺制作而成。受益于政府补贴，马耳他的面粉价格没有明显上涨，伊莱恩售卖的面包价格得以维持不变，在每个0.75欧元至1.70欧元之间，她的新老顾客依旧能买到价廉物美的传统面包。

面包店现在雇用8名员工。伊莱恩承认，如果没有政府给小麦涨价部分“埋单”，她也将不得不提高售价。“我们不能赔钱干活，我们需要支付员工的薪酬和各种支出，需要挣钱维持运营。”

“卡尔梅洛·米卡莱夫”面包店以伊莱恩父亲的名字命名，已有半个多世纪历史。伊莱恩接手面包店后，依旧保持着传统工艺来生产马耳他传统面包。

俄乌冲突爆发以来，欧洲地区食品价格普遍上涨，多个国家通胀率创下数十年来新高，影响到普通民众的“菜篮子”。地处地中海“心脏”的岛国马耳他同样面临通胀压力。欧盟统计局数据显示，马耳他通胀率在欧盟成员国中相对较低，但4月份数据仍达5.4%。

马琳·马莫是面包店十几年的老顾客。记者采访当天，61岁的马琳和丈夫开车专程从南部城市森格莱阿来买面包。面包店没有涨价，让这对老夫妻有几分庆幸。

至于未来收入如何，伊莱恩颇感迷茫。“现在只能走一步看一步。马耳他不断有面包店关闭，至今依旧沿用传统工艺的面包店已经所剩无几了。”

相比有补贴的面包，同样深受马耳他消费者喜爱的馅饼，就不那么幸运了。

做馅饼需要的奶酪、肉类、葵花籽油、鸡蛋等其他食材，并未享受政府补贴，其价格节节攀升，为此售卖馅饼的一些面包店或餐吧不得不调高售价。

记者在位于姆西达一家名为“后院”的餐吧看到，以牛肉、菠菜、奶酪等为馅料的馅饼每个售价均在3.5欧元左右。店员奥努尔·塞林代雷告诉记者，之前的价格是每个约2欧元。考虑到顾客对于涨价的接受程度，店里承受了一部分上涨成本。

记者从多家餐馆了解到，牛肉从年初的每公斤批发价5欧元左右短时间内升至9欧元左右，鸡肉从约3.8欧元涨到5.5欧元左右，25升装的食用油从约38欧元涨至约70欧元，10公斤装的普通黄油从约11欧元涨至20欧元。记者在零售超市看到，葵花籽油每升也从约1.7欧元涨至约3.8欧元。

马耳他媒体日前援引该国财政部长克莱德·卡鲁阿纳的话报道说，预计未来物价还将继续飙升，政府正在尽其所能稳定小麦、燃料和能源等的价格。

在伊莱恩的店里买了价值约7.5欧元面包的一位中年男子感慨道：如今只能更加精打细算，同时减少下馆子、去酒吧等“奢侈”开销。

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