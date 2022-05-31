新华社北京5月31日电 题：知行合一的中国力量——解读全球安全倡议系列评论之三

新华社记者谢彬彬

面对新的国际安全形势，中国国家主席习近平审时度势提出全球安全倡议，为应对国际安全挑战贡献中国方案。中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。长期以来，作为负责任大国，中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为维护全球和平与安全、推动各国团结合作作出积极贡献，彰显了知行合一的中国风范、中国力量。

始终坚持和平发展理念、切实履行国际责任义务，中国以身作则。中国是一个爱好和平的大国，是全世界在和平与安全问题上记录最好的大国。自新中国成立以来，中国从未主动挑起过冲突或战争，从未侵略过别国一寸土地，从来不搞代理人战争，不参加或组建任何军事集团，也是世界上唯一一个将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家。中国践行大国责任与担当，以实际行动为维护世界和平注入强大动力。中国充分发挥大国表率作用，积极维护全球战略稳定，积极参与国际军控、裁军和防扩散进程，是迄今安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家和联合国第二大维和摊款国，是守护人类和平安宁的中坚力量。第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德曾说：“中国在维护联合国作用和以实际行动践行真正的多边主义方面扮演了非常、非常重要的角色。”

坚定秉持劝和促谈立场、积极参与热点问题斡旋，中国行动有力。当前，地区安全热点此起彼伏，欧洲安全问题再次牵动全球目光，“新冷战”逆风劲吹，霸权强权主义横行。中国始终坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，坚持安全不可分割的原则，秉持公道正义，积极践行中国特色热点问题解决之道，为世界和平而奔走，为国际安全而尽力。俄乌冲突爆发后，中国根据事情的是非曲直，独立自主地作出判断，坚持客观公正原则，致力于劝和促谈，并积极参与人道援助。英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯称赞中国在解决乌克兰危机方面发挥的建设性作用“令人钦佩”。中国还推动创立阿富汗邻国协调合作机制，提出解决巴勒斯坦问题的四点主张、促进中东和平稳定五点倡议，推动伊核全面协议恢复履约谈判，积极推进半岛问题的政治解决进程……中国为地区热点问题解决持续注入“和力量”，受到国际社会日益广泛的欢迎。

面对多样化的安全威胁，大力推动各国合作应对，中国不遗余力。新冠疫情肆虐全球，中国全力驰援多国抗疫，迄今已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，为弥合“免疫鸿沟”作出积极努力；气候变化问题压力紧迫，中国明确实现碳达峰碳中和的时间表和路线图，以实际行动支持《生物多样性公约》《巴黎协定》等多边议程，助力发展中国家走绿色低碳道路；数据安全风险受到国际社会普遍关注，中国发起《全球数据安全倡议》，为制定数字安全国际规则提供蓝本；全球恐怖主义威胁持续上升，中国积极推进国际反恐合作，提出坚持标本兼治、反对“双重标准”等原则……中国的坚定承诺和有力行动，凝聚起世界各国合作应对全球安全威胁的强大合力。

无论国际风云如何变幻，中国将始终坚定做世界和平的建设者、国际秩序的维护者、热点问题的斡旋者。在包括维护全球安全在内的广泛国际事务中，中国始终是言出必行的行动派。中方愿以持续有力的行动，同国际社会一道，让全球安全倡议落地生根、开花结果，为建设一个更加和平安全的世界不断贡献力量。

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