第15届世界中学生汉语桥比赛南非大区决赛暨“中国银行杯·汉语桥”南非中学生中文比赛在线上举办。南非德班孔院供图

人民网约翰内斯堡5月30日电 （记者邹松）南非当地时间5月29日，由中国驻南非大使馆主办，德班理工大学孔子学院承办的第15届世界中学生汉语桥比赛南非大区决赛暨“中国银行杯·汉语桥”南非中学生中文比赛在线上举办。本次比赛由中国银行（南非德班分行）冠名赞助，福建春伦集团友情赞助。南非赛区各孔子学院/孔子课堂经过预赛选拔，共选送了7所中学的10名选手参加本次决赛。

本次大赛以“追梦中文，不负韶华”为主题，通过线上平台ZOOM举行，并在Youtube上直播。嘉宾、学生、教师、社会人士、媒体等300余人观看了线上直播。开幕式上，德班孔院中方合作院校福建农林大学送来了一份特别的祝福，学校舞龙协会的中外师生共同携手，为本次大赛精心准备了一段舞龙表演，为中文比赛助兴。福建春伦集团也为当地观众展示了中国福州茉莉花茶文化。

本次比赛按惯例分为笔试、演讲和才艺表演三大部分。选手们在主题演讲中围绕本次大赛主题，声情并茂地分享了自己的中文学习故事、中文学习心路历程以及对未来中文路的展望与畅想等。才艺表演赛上，选手们身着中国传统服饰，通过书法、太极拳、舞蹈、笛子、古筝等丰富多彩的中华才艺，展现了博大精深的中国文化，为大家带来了一场美轮美奂的视听盛宴。

经过激烈的角逐，来自开普敦数学科技孔子课堂的舒如璠（Shurafa Abrahams）和陈伊（Zoe Mbila）摘得比赛一等奖，将代表南非参加本年度中学生“汉语桥”全球总决赛。德班孔院下设教学点科斯尼中学（Kearsney College）的胡末（Lehumo Mahlabana）获得南非大区决赛三等奖。

赛后，中国驻南非大使馆李旭东教育参赞做了总结发言。他对各位选手在比赛中的精彩表现表示热烈的祝贺。同时，他对德班孔院精心组织策划本次比赛表示感谢。他表示学习中文已经成为一种全球新潮流，是一把深入了解真实中国的钥匙，能够帮助年轻人展翅高飞，实现自己的理想。李旭东鼓励选手们在新冠肺炎疫情结束后前往中国，实地感受中国文化的魅力，进一步提升中文水平，希望更多有为青年为增进中南两国和两种文化之间的了解作出贡献。

南非外交部副总司长阿尼尔·苏克拉尔（Anil Sooklal）、南非基础教育部国际处副处长诺姆萨·沙班固（Nomsa Shabangu）、南非基础教育部高级主管切珀·阔莫（Tshepo Nkomo）、德班理工大学副校长/德班孔院外方院长西布西索·莫约（Sibusiso Moyo）教授、 中国驻南非大使馆李旭东教育参赞、中国驻德班总领馆代总领事孙安林、中国银行（德班分行）行长余伯涛、福建春伦集团副总裁傅晓萍应邀出席本次大赛，并送上了对南非中学生中文学习者的殷切期许与对未来中南两国在语言文化交流的美好祝愿。

德班理工大学副校长，孔子学院外方院长西布西索·莫约（Sibusiso Moyo）教授首先代表承办方向各位嘉宾、评委、选手和观众致欢迎辞。她特别感谢参赛选手们在当前疫情影响和洪灾造成网络限制的情况下，为参加比赛所付出的不懈努力。

南非外交部副总司长苏克拉尔大使受邀作为此次比赛的特邀嘉宾致辞。他表示中国是南非最大的贸易伙伴，中南关系为中非关系的典范。他充分肯定了孔子学院对促进中南人文交流所作出的重要贡献。他希望中文学员们能够学好中文成为民间大使，为加深两国人民的友谊，为创建美好未来共同奋斗。

中国驻南非德班总领馆孙安林代总领事在致辞中表示，在“汉语桥”比赛这个平台上，选手们不仅展示了优秀的汉语技能和个人魅力，还能通过相互学习和交流，提高汉语水平，为个人发展提供更为广阔的空间。

中国银行德班分行行长余伯涛先生表示，在去年中非贸易再创历史新高的背景下，学好汉语是实现自我价值的一条有效途径。“国之交在于民相亲”，福建春伦集团副总裁傅晓萍女士相信“汉语桥”世界中文比赛一定能够为促进世界各国人民的友好交往增添新动力。

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