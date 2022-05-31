新华社安卡拉5月30日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安30日与俄罗斯总统普京通电话，讨论土耳其的安全关切以及乌克兰局势等问题。

据土耳其总统府发表的声明，埃尔多安说，叙利亚库尔德武装“人民保护部队”仍在土叙边界叙利亚一侧袭扰军队和平民，因此土耳其无法履行2019年土俄双方就在土叙边界设立“安全区”所达成的共识。他说，这个“安全区”事实上从未建立起来，确保边境地区的安全对土耳其来说很有必要。

埃尔多安当天在与普京讨论乌克兰局势时表示，俄乌双方需要采取措施重建信任，将战争的负面影响降至最低。如果俄乌双方原则上同意，土耳其准备在伊斯坦布尔举行有俄罗斯、乌克兰和联合国官员参加的高级别会谈，土耳其将在可能的观察机制中发挥作用。

另据克里姆林宫网站消息，普京与埃尔多安通电话时就经贸领域的双边合作深入交换了意见，双方重点关注保证黑海和亚速海航行安全、消除相关水域水雷威胁的问题。普京表示，俄方愿与土方加强协调以保证海上货物运输畅通无阻。他还说，西方国家短视的金融和经济政策导致全球粮食市场出现问题，如果解除相关对俄制裁，俄方可以出口大量化肥和农产品。（参与记者：耿鹏宇）

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