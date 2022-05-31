新华社北京5月30日电（记者朱超）针对美国国务卿布林肯日前发表的对华政策演讲，外交部发言人赵立坚30日表示，这篇演讲可谓是满篇谎言、颠倒黑白，其中攻击中国的“根据”恰恰是当今美国的所作所为。对国际秩序构成“最严重、长期性挑战”的帽子美国自己戴着最合适。

当日例行记者会上，有记者问：布林肯在近期发表的对华政策演讲中称，中国对国际秩序构成“最严重、长期性挑战”。美国必须捍卫和改革以规则为基础的国际秩序。发言人对此有何评论？

赵立坚说，美方口中鼓吹的“以规则为基础的国际秩序”，说穿了就是“以美国规则为基础的国际秩序”，是用“家法帮规”主宰世界的“霸权秩序”。

首先，美国对以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序毫无敬畏。美国建国200多年仅有16年没有打仗，成为当前国际和平稳定的最大乱源和国际秩序最大不稳定因素。美国声称将捍卫联合国宪章确立的自决、主权及和平解决争端等概念，但他们实际上是说一套做一套。正如美国作家威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》一书中指出，二战结束以来，美国试图推翻50多个外国政府，粗暴干涉至少30个国家的民主选举。根据美国布朗大学报告，仅2001年以来，美国以“反恐”之名发动的战争和开展的军事行动已经夺去超过80万人的生命，仅阿富汗、伊拉克、叙利亚等受害国就产生2000多万难民。

其次，美国才是国际秩序的最大“破坏者”。美国固守“美国中心论”“美国例外论”，随意毁约退群。这已经成了家常便饭。美国不仅拒绝签署或批准联合国《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》，投票反对《移民问题全球契约》和《难民问题全球契约》，还独家阻挡联合国《禁止生物武器公约》核查议定书谈判。自20世纪80年代以来，美国退出了联合国人权理事会、世卫组织、联合国教科文组织、巴黎协定、伊核协议、武器贸易条约、中导条约、开放天空条约等17个国际组织或协议，其中还存在退了又返、返了再退的情况。就这样的美国，却堂而皇之地伪装成国际规则的“裁判员”，拿所谓规则“手电筒”去照别人，无视自己的“灯下黑”。当美方政客振振有词地拿着《联合国海洋法公约》说事时，不知道他们是否清楚，美国连公约缔约国都不是。

第三，美国根本没有资格谈规则。在美国看来，国际规则向来从属于、服务于自身利益和霸权。美国在两者相符时拿规则做依据，相悖时视规则为空气。当美国肆意对主权国家发动战争、大搞“颜色革命”时，规则何在？当美国大肆施加非法单边制裁、陷有关国家民众于水火时，规则何在？当美国持续拖欠联合国10亿美元会费和14亿美元维和摊款时，规则何在？当美国大搞三边安全伙伴关系、四边机制，企图打造“印太版北约”祸乱亚太、破坏国际核不扩散体系时，规则何在？当美国打着所谓“民主”旗号搞阵营割裂的所谓“民主峰会”，将世界上一大半的国家排除在外时，规则何在？当世贸组织明确认定美对华关税战违反全球贸易规则，美国却不执行甚至阻挠世贸组织上诉机构任命新法官时，规则又何在？

最后，美国才是胁迫外交的集大成者。美国将国内法凌驾于国际法和国际规则之上，滥施非法单边制裁和长臂管辖。新冠肺炎疫情暴发以来，委内瑞拉、叙利亚、伊朗三国因为受到美国长期制裁，国内经济状况和医疗条件恶劣，疫情形势严峻。而美国非但没有停止制裁，反而进一步加码，使这些国家雪上加霜。国际社会愈发看清楚，美国标榜的市场竞争原则和国际经贸原则，只在对美有利时才会被美方遵守。美国政客嘴里说的是公平竞争、自由贸易，心里信奉的是“美国优先”，手上挥舞的是“美国大棒”。

赵立坚说，新中国成立70多年以来，没有主动发起过一场战争，没有侵占过别国一寸土地。中国坚持通过对话谈判解决争端，已经同14个邻国中的12个以和平方式彻底解决陆地边界问题。作为世界第二大经济体，中国对全球经济增长的贡献率常年保持在30%左右，连续15年位居世界第一。中国已经成为联合国会费和维和经费的第二大摊款国，积极参与全球治理体系建设和改革，以实际行动维护联合国宪章精神和联合国权威。

“事实证明并将继续证明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”他说，中国将始终同一切爱好和平、崇尚正义的国家一道，团结在联合国旗帜下，践行真正的多边主义，为世界普遍繁荣和人类共同进步持续贡献信心、智慧和力量。

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