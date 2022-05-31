本报记者 周卓斌

近日，英国皇家化学学会公布的调查报告指出，在科学研究和产业领域，英国存在普遍的种族歧视现象。在师生数量、研究资助比例、相关产业专业人才和企业高管数量方面，少数族裔尤其是非洲裔面临严重歧视和不平等。

报告指出，全英575名化学教授中仅有1名是非洲裔，而非洲裔占英国总人口的3%。亚洲裔教授比例为5.7%，也低于6.9%的人口比例。在英国高校全部学科中，非洲裔教授仅占总数的0.8%，而白人教授占比达88.5%。英国高校化学专业的学生中，虽然非洲裔本科生达到4.9%，超过人口占比，但研究生中这一比例降至1.4%。

在科研资助方面，获得资助的少数族裔研究人员占12%，其中非洲裔仅占1%。和同等条件的白人研究人员相比，少数族裔背景的研究人员成功申请科研经费概率减少7%，科研经费数量减少10%。在相关产业领域，少数族裔专业人才也面临就业歧视和晋升比例低等不平等现象。在英国富时100成分股的企业中，有37%的董事会没有少数族裔成员。

非洲裔化学教授罗伯特·莫卡亚表示，自己在诺丁汉大学执教15年期间，所有研究经费申请均被政府主要科学资助机构拒绝。他对系统性的种族歧视感到担忧，“我不希望下一代非洲裔学者像我一样经历这些不公平的对待”。英国皇家化学学会执行主席海伦·佩因表示，调查结果“令人震惊”，“不幸的是，普遍的种族主义是英国社会的现实”。

英国媒体指出，不仅在教育领域，在就业、司法等众多领域，少数族裔被歧视和边缘化已经“常态化”。英国平等与人权委员会最新一次全国调查显示，英国存在“令人担忧”的种族不平等现象，且一直未得到改善。在就业方面，相比白人6.3%的失业率，少数族裔失业比例高达12.9%；相同成绩的高校毕业生中，非洲裔起薪比白人低14.3%。

该调查还显示，非洲裔相比白人更容易成为谋杀案的受害者。平均每100万人中，受害的非洲裔为30.5人，亚裔为14.1人，白人为8.9人。生活水平方面，少数族裔的贫困率高达35.7%，白人为17.2%；医疗方面，新冠肺炎疫情期间，亚裔以及非洲裔的病亡风险比白人高出10%至50%。

英国政府设立的“种族与族裔差距委员会”在去年3月发布的一项报告宣称，没有足够证据证明英国存在系统性、制度性的种族歧视，英国在种族平等方面堪称“白人国家的楷模”。报告遭到英国少数族裔的强烈抗议和社会各界的普遍质疑。联合国人权理事会非洲人后裔问题工作组的专家指出，该报告将种族主义的偏见和成见重新包装，错误地使用统计学和相关研究，助长了对非洲裔的攻击。

英国工会联盟秘书长弗朗西斯·奥格雷迪表示：“政府继续否认系统性和制度性的种族主义，没有承认少数族裔在工作场所经历的制度性种族歧视，也没有提出有实际意义的行动。”

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)