本报记者 岳林炜

日本财务省公布的最新数据显示，截至今年3月末，日本政府长期债务余额首次突破千万亿日元关口，达到1017.1万亿日元（约合53.6万亿元人民币），连续18年增长。包括国债、融资、政府短期证券在内的政府债务总额为1241.3万亿日元，较去年同期增加24.8万亿日元，连续第六年创历史新高，这相当于日本人均承担990万日元的政府债务。

不断增加的社会保障费用和应对新冠肺炎疫情的巨额财政支出是政府债务总额持续增长的两大主因。自上世纪90年代以来，日本经济持续低迷，作为财政收入主要来源的税收收入长期没有明显增加。与此同时，日本的少子老龄化趋势不断加剧。4月，日本总务省发布的数据显示，日本老龄化率达到28.9%，创历史新高。用于支付养老、医疗等的相关社会保障费用在日本财政支出中的比重不断加大。

为应对新冠肺炎疫情，日本政府在2020年度的补充预算中创设了高达9.65万亿日元规模的疫情预备费。2020年度至2022年度3年的疫情预备费总额接近20万亿日元，这也成为推动政府债务总量不断攀升的重要原因。

随着日本政府债务余额的不断上升，财政对国债的依存度不断加大。根据日本财务省的统计，日本的国债依存度近年来一直保持在40%的高位，2020年甚至达到75%。严峻的财政现状已成为日本经济发展的最大风险因素之一。今年初，日本财务大臣铃木俊一指出，同40年前相比，日本国债规模扩大了10倍以上。而同时期，日本国内生产总值（GDP）只增长了1.9倍，财政状况恶化速度远超经济增速。据日本财务省网站显示，目前，日本政府债务总额是本国GDP的2.5倍。

近来，国际大宗商品价格持续上涨，全球供应链更趋紧张。同时，随着近期美元和日元间利差扩大，日元出现大幅贬值。在多重因素叠加影响下，日本国内出现大范围物价上涨。为缓解物价上涨对经济复苏的冲击，日本政府依靠发债增加财政支出刺激经济的模式短期内或难有改变。

日本舆论普遍认为，在经济发展缺乏内生动力、少子老龄化趋势加剧的情况下，日本政府债务规模还将进一步扩大。不断恶化的财政状况将影响日本经济社会的长期发展。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 17 版）

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