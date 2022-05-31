美国私营监狱造成的人权恶果，究其根本是美国的制度出了问题。将权力和资本凌驾于公平和正义之上，所谓民主和人权在美国不过是一纸空谈

美国公共政策智库“监狱政策倡议”最新发布的报告显示，美国102所联邦监狱、1566所州监狱、2850个地方看守所、1510个少年管教所、186个移民拘留所和82个原住民看守所，以及军事监狱等各类机构共关押了约200万名囚犯。美国加州大学洛杉矶分校美国史教授罗宾·凯利一针见血地指出，美国是全球监禁率最高的国家，已沦为名副其实的“监狱国家”。更匪夷所思的是，统计数据显示，在美国大量被拘押人口中，每100人中就有约6人关在私营监狱。美国以政府购买服务名义将公共监狱承包给私营企业运营的畸形现象，已招致各界广泛谴责和批评。

监狱本是代表司法正义的惩教场所，但美国将监狱私营化，使其成为不少政商界人士大肆敛财的“奴隶工厂”。从上世纪80年代开始，美国政府打着“缓解收容压力、降低监禁成本”的旗号，将私营监狱纳入国家惩教体系，把本该由政府承担的责任交给利益集团。在暴利的推动下，私营监狱迅速扩张，1990年至2010年间数量增加16倍，美国超过30个州与私营监狱公司有合作关系。美国刑事判决研究所网站的数据显示，2019年，美国私营监狱共关押约11.6万人。2021年，两大私营监狱巨头美国惩教公司和GEO集团的营业收入分别高达18.6亿美元和22.6亿美元。两家公司均已上市，“为股东创造价值”成为美国私营监狱的最高宗旨，美国惩教公司还曾被福布斯评选为400家“美国最优秀大公司”之一。

监狱一旦被资本主导，金钱便高于正义，其结果必然是大量的人权悲剧。为填满监狱，犯人的服刑期被延长。政府通过起诉未成年人的法律，源源不断地“生产囚犯”。2011年，美国宾夕法尼亚州卢泽恩县“孩子换美元”案件令世人瞠目。当地两名法官收受两个私营青少年监狱承包商超过200万美元的贿赂，作为回报，他们从2003年到2008年先后把约4000名青少年送进私营监狱。华盛顿州立大学的一项研究发现，私营监狱导致每百万人口增加178名犯人，刑期也开始变长，在那些法官有较大自由裁判权的非暴力犯罪案件中，这些情况更为突出。美国社会活动家邦妮·克内斯指出，私营监狱靠将人类关在笼子里赚钱，这决定了他们会想方设法寻求更多的囚犯。联合国人权专家发表文章，敦促美国“取消一切以营利为目的的拘留设施”。

私营监狱产业在美国政商界衍生出盘根错节的利益链条，严重扭曲司法体系。正如美国媒体所指出的，“（在美国）有一个行业快速建立起政治影响力，却很少受到审查，那就是私营监狱产业。”长期以来，美国私营监狱等各种利益集团利用政治捐款、政治游说和权钱交易等三大“法宝”，影响美国政治议程、刑事政策，通过增加监禁人数、延长监禁人员刑期攫取了巨额利益。统计显示，仅2010年至2015年，美国惩教公司和GEO集团就投入约1460万美元用于游说，以获得政府大额合同。2015年，两家公司花费160万美元在华盛顿雇用20名说客，最终使3项重要联邦法案的结果倒向有利于私营监狱产业一方。分析人士指出，美国私营监狱产业形成了一个严密而庞大的利益链条，“本质上是权力和资本勾结的产物”。

美国私营监狱将国家惩教职能变为资本逐利的工具，把罪犯改造变成利润丰厚的生意，不仅背离了惩教原有的意义，更在人权领域犯下累累罪行。美国政府长期放任这一国家治理的“黑洞”不管，再次显示出美国自诩的“人权灯塔”早已轰然倒塌。美国私营监狱造成的人权恶果，究其根本是美国的制度出了问题。将权力和资本凌驾于公平和正义之上，所谓民主和人权在美国不过是一纸空谈。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)