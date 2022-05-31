本报记者 闫韫明

“当我向习近平主席表达自己的观点和看法时，他非常认真地倾听。交谈中，他总是面带笑容，那些真诚的话语令人难忘。”谈起8年前与习近平主席的会面，埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅至今记忆犹新，“真诚、谦逊、热情、乐观，富有远见，在习近平主席身上，我看到一个大国领导人所具备的优秀个人品质。”

2013年10月，穆拉图当选埃塞俄比亚总统。2014年7月，穆拉图把中国作为就任总统后出访的首个国家。7月9日，习近平主席在人民大会堂东门外广场举行隆重的欢迎仪式，欢迎穆拉图访华并与他举行会谈。“习近平主席称我是中国人民的老朋友，并表示中埃两国关系是发展中国家团结合作的典范。这让我十分感动。”穆拉图说。

穆拉图在当天的会晤中表示，埃中两国一直相互理解，相互信任，两国友谊基础坚实。埃塞俄比亚政府和人民感谢中国多年来提供的支持和帮助。埃塞俄比亚正在加快经济发展，希望借鉴中国成功经验，欢迎中方投资，在农业、制造业、基础设施建设等领域扩大合作。

“许多年过去，埃中两国紧密合作。中国一直致力于帮助埃塞俄比亚摆脱贫困，是埃始终可以依靠的朋友。中国在处理国家间关系以及地区和国际事务时从不把自己的意志强加于人，开展经贸和投资活动也不附加任何条件。埃塞俄比亚政府和人民感谢习近平主席，永远不会忘记中国给埃塞俄比亚带来的积极改变。”穆拉图说。

中国是穆拉图心中的第二故乡。1976年，高中毕业后的穆拉图以公派留学生的身份来到中国学习中文，“当时获得这个机会是很不容易的。几千名埃塞俄比亚学生报名参加，只有5人入选。”

穆拉图先是在北京语言学院（现北京语言大学）学习，随后就读于北京大学哲学系并获得学士学位。1985年至1991年，他在北京大学国际政治系继续深造，并获得硕士和博士学位。学成归国后，穆拉图进入埃塞俄比亚外交部，先后担任驻日本、澳大利亚、中国等国家的大使。

在中国学习、工作、生活的10多年间，“发展”这个词深深印刻在了穆拉图的脑海中。尽管当时中国民众的生活并不富裕，但穆拉图已经能够感受到，这是一片充满希望的热土。“中国领导人为改革开放擘画了路线图，中国人民勤劳肯干，团结一心，渴望改变。我很幸运见证了中国的发展。”穆拉图说。

中国的发展奇迹，坚定了穆拉图带动埃塞俄比亚向前发展的决心。穆拉图担任总统期间，埃塞俄比亚经济发展迅速，国内生产总值增长率一度高居两位数。穆拉图认为，这与埃塞俄比亚和中国紧密合作息息相关。“中国帮助埃塞俄比亚建设了从首都亚的斯亚贝巴通往吉布提的亚吉铁路，帮助埃塞俄比亚相继发射了两颗人造卫星，投资开发了工业园区，设立了让年轻人留学中国的奖学金项目……埃塞俄比亚国家面貌大为改观。”穆拉图说。

作为中国发展的亲历者和见证者，穆拉图惊叹于中国改革开放以来取得的各项建设成就，“短短40多年时间，中国经济飞速发展，已稳居世界第二大经济体，人民生活发生了翻天覆地的改变。在中国共产党领导下，中国打赢了脱贫攻坚战，举世瞩目”。

穆拉图表示，中国的探索实践为埃塞俄比亚经济社会发展树立了榜样，中国的成功具有非同寻常的世界意义。在认真研读了《习近平谈治国理政》系列著作后，穆拉图对当代中国的发展理念和经验有了更深刻的认识。他表示，中国共产党和政府坚持以人民为中心，拥有长远发展眼光。

近年来，中非合作进一步深化。中非合作论坛北京峰会宣布重点实施“八大行动”，中非合作论坛第八届部长级会议提出共同实施“九项工程”等，都进一步强化了中非务实合作。“中国已经成为多边主义和开放合作的领导者。”穆拉图说，从共建“一带一路”到中非合作发展的一系列主张、倡议，“中国始终与非洲国家站在一起，真心帮助非洲发展。习近平主席提出构建人类命运共同体，也为广大非洲国家所认可。世界各国都将从这些中国方案中获益。”穆拉图说。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)