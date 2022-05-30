人民网曼谷5月29日电 （记者赵益普）5月29日下午，援老挝中老铁路搬迁安居村项目移交仪式在老挝琅南塔省南塔县那堆村举行。老挝副总理宋赛·西潘敦、中国驻琅勃拉邦代总领事刁明、老挝公共工程与运输部副部长维拉康、琅南塔省省长坎莱·西巴色等中老官员及项目承包商出席仪式。

该项目是中老铁路重要配套民生工程，在4个安置点（琅南塔省南塔县那堆村、乌多姆赛省那莫县、乌多姆赛省勐娅县、琅勃拉邦省香恩县）安置349户铁路移民。据中方项目管理组组长靳国锋介绍，除349套安置房外，项目还为各安置点配套建设村办公室、学校、卫生所、公共厕所等公共服务设施，并修建村内外道路、供电、给排水等基础设施工程。该项目由上海建工集团股份有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、北方国际合作有限公司承建。

宋赛·西潘敦在参观安居村项目时表示，新的安置村生活设施齐全，基建完备，极大地提高了当地百姓的生活水平，“那堆安居村几乎是老挝有史以来最好的一个移民安置村”。

维拉康表示，老中两国、两党有着密切、全面的友好关系，是真正的命运共同体。老中铁路符合老挝政府的政策和老挝人民的期望，促进了老挝从陆锁国向陆联国的转变。中国政府援助的老中铁路搬迁安居村项目将造福老挝民众，改善当地基建水平，为老挝经济社会发展作出重要贡献。

坎莱·西巴色表示，老中铁路是大工程，沿线征地移民数量庞大，安居村项目有助于妥善安置征地移民，同时给民众带来更好的生活条件和居住环境。项目的4个安置点分布于老挝北部的三个省，干净整洁、现代化的移民村非常受当地百姓欢迎，这是中国政府送给我们的礼物。

刁明表示，中老铁路是中老高质量共建“一带一路”标志性工程，是老挝第一条现代化铁路。此次的安居村项目是老挝加快发展的一个代表性缩影，也是中方坚持高标准可持续惠民生目标共建“一带一路”、造福老挝百姓的生动体现。据了解，自去年底开通至今年5月初，中老铁路跨境货运累计发送超过50万吨，覆盖老挝、泰国、马来西亚和新加坡等10余个国家和地区。截止5月23日，老挝段发送旅客38万人次。

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