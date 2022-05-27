人民网记者 闫韫明

在第20个“国际维和人员日”到来之际，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队前往驻地布卡武市国际SOS儿童村，看望那里的小朋友们，送去了各类爱心礼物，并开展了卫生知识宣讲活动。

19年前，中国维和医疗分队与驻地布卡武市国际儿童村结成对子，为他们提供诊疗服务，孩子们亲切地称这些来自遥远东方的中国女官兵是“中国妈妈”，这一爱心接力在当地传为了佳话。

国际儿童村工作人员马修表示：“感谢中国维和官兵如此关心刚果（金）的孩子们，他们是这个国家的未来。我相信这不是我们最后一次相聚，希望我们的友谊长存！感谢！”

中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队部署在非洲刚果（金）南基伍省布卡武市，是一个二级医院的编制，队员主要来自西部战区总医院，担负为任务区联合国工作人员提供医疗服务保障，为驻在国提供紧急医疗援助等任务。

2003年4月，我国首次向联合国刚果（金）特派团派出43人的医疗分队，目前已坚守任务区19年，历经24次轮换，是中国海外维和部队坚守时间最长的任务区。在当前任务区新冠疫情肆虐的环境下，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队累计接诊患者400余人次，进行手术30余台次，为联合国人员接种新冠疫苗150余人次。

在正常接诊救治外，分队还积极对接维和部队，定期进行多学科协作实施急诊手术演练、紧急前出后送演练、军警协作防卫救治演练等多环境多科目下的卫勤保障演练。

医疗分队队长颜碧玉表示：“坚守维和一线，播撒的是希望，守护的是和平。我们将牢记初心使命，把国家利益举过头顶，视国家形象重于泰山，在救死扶伤中彰显医者仁心，在传递大爱中发扬蓝盔精神，以实际行动诠释构建人类命运共同体理念和大国担当，为维护世界和平贡献更多中国力量。”

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