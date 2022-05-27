新华社瑞士达沃斯5月26日电（国际观察）全球经济艰难时刻 世界需要合作共赢

新华社记者康逸 陈俊侠 付一鸣

为期5天的世界经济论坛年会26日在瑞士达沃斯落下帷幕，此次年会主题为“历史转折点：政府政策和商业策略”。地缘冲突、疫情反复、气候变化等多重挑战叠加，令世界经济承压，亟待与会政商学各界代表探寻应对之道。论坛上，增进信任、加强合作、推动全球互利共赢发展的呼声渐高。

复苏面临诸多挑战

在今年的达沃斯论坛年会上，多名相关领域专家发出警告，全球经济面临多重危机夹击，下行压力增大，面临衰退风险。

据世界经济论坛调查，多位经济学家认为2022年全球经济形势不容乐观，通货膨胀攀升、实际工资下降、粮食安全风险加剧，经济活动承压。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在论坛上表示，“2022年将是艰难的一年”，IMF下调了143个经济体今年的增长预期，这些经济体经济总量占全球的86%。

世界经济论坛常务董事萨迪亚·扎希迪说，疫情和俄乌冲突将对世界经济造成深远影响，可能使过去多年的增长成果化为乌有。

西班牙首相桑切斯说，俄乌冲突引发前所未有的全球粮食危机，对最脆弱的国家和地区、家庭和个人造成巨大影响。

德国副总理罗伯特·哈贝克表示，当前世界面临通胀以及能源、粮食、气候变化等相互交织的危机。“如果这些问题得不到解决，真担心会陷入全球经济衰退，对全球稳定产生巨大影响。”

呼唤携手应对挑战

百年变局叠加世纪疫情，不稳定、不确定性上升，全球经济走势令人关注。封闭还是开放，对立还是合作，零和博弈还是互利共赢？面临历史的十字路口，论坛上众多有识之士呼唤各国携手应对挑战，践行真正的全球化。此次论坛年会有十多场涉及全球化议题的讨论，足见焦虑之深和渴望之切。

诺贝尔经济学奖得主施蒂格利茨告诉新华社记者，世界的确处于全球合作的困难时刻。“人们指责全球化带来一些问题，其实并不是全球化造成的，而是资本主义造成的。”

聚力战胜疫情、促进世界经济稳定复苏、重振全球发展事业、摒弃冷战思维的中国主张得到与会人士高度认同。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德说，应对全球挑战需要全球解决方案，“全人类都在一条船上，我们必须携手应对挑战”。他呼吁各国避免贸易保护主义和以邻为壑的政策，继续在全球价值链上进行合作，以共赢方式推动世界经济复苏。

哥伦比亚大学欧洲研究所所长亚当·图泽说，全球化具有韧性，“中国是全球贸易体系中不可分割的重要组成部分”。

看好中国经济前景

虽然今年以来复杂多变的国际局势和疫情反复等因素，给中国经济带来一定风险和冲击，不少与会专家依然看好中国经济，认为其长期向好的基本面没有改变，潜力大韧性强，对全球经济复苏具有重要意义。

凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦说，尽管疫情和全球复杂局势对中国经济造成冲击，但中国政府对经济“把握得很好”。他表示对中国经济潜力充满信心，“我们将继续在华投资”。

布伦德指出，中国经济增长面临一些短期挑战，但中国政府正采取扩大内需、培育高附加值行业等措施确保经济增长。“我看好中国经济的中长期前景。”他说。

作为世界第二大经济体、第二大消费市场和货物贸易第一大国，中国经济保持稳定增长不仅惠及自身，也为亟待复苏的世界经济注入更多动能。IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特说，中国仍是世界经济增长的重要引擎之一，中国经济增长对全球贸易和世界其他地区的增长前景都会产生影响。

巴基斯坦外长比拉瓦尔·布托·扎尔达里说，中国在实现经济发展以及让发展成果更多更公平惠及全体人民等方面都是榜样，是人们希望看到的世界发展模式。

国际能源署执行干事法提赫·比罗尔指出，全球可再生能源需求增长“非常强劲”，中国在这一领域“发挥着非常重要的作用”。（参与记者：任珂、陈斌杰、郭爽、李晓鹏、姜雪兰、郑焕松）

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