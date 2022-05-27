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联合国安理会未通过关于制裁朝鲜的决议草案

2022年05月27日18:20 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月26日电（记者尚绪谦）联合国安理会26日就一项由美国提出、旨在对朝鲜追加制裁的决议草案进行表决，由于中国和俄罗斯投了反对票，决议草案未获通过。

　　中国常驻联合国代表张军在表决后作解释性发言指出，中方始终认为，安理会涉朝决议是一个整体，应得到全面、完整、准确执行。有关国家不应只是片面强调执行制裁，也应为推动政治解决、适时缓解制裁作出努力。当前形势下，追加对朝制裁，不仅无助于解决问题，相反只能引发更多负面效应，导致对抗升级。追加制裁也将带来更大人道主义影响，特别是在当前朝鲜国内出现新冠疫情背景下，追加对朝制裁，既不正确，更不人道。

　　他说，中方高度重视安理会的团结合作。当前形势下，安理会应当考虑的是真正阻碍半岛和平稳定的原因，应当关心的是朝鲜人道民生面临的现实困难，为解决半岛问题提供助力。中方呼吁安理会在对朝鲜人道和抗疫援助方面发挥积极作用，而不是制造障碍。令人遗憾的是，中方的合理建议遭到拒绝。在此情况下，中方别无选择，只能对决议草案投反对票。

　　张军表示，朝鲜半岛局势正处在危险关口。中方再次呼吁各方保持冷静克制，呼吁美方深刻反思其对朝政策，坚持政治解决的大方向，采取有意义的行动，回应朝方正当合理关切，为推动局势缓和、重启对话谈判创造条件。中方将继续为维护半岛和平稳定、实现半岛无核化发挥建设性作用。

　　安理会决议草案必须获得至少9票赞成且5个常任理事国均不反对方可通过。

(责编：牛镛、杨光宇)

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