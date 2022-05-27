新华社东京5月27日电 日本东京地方裁判所26日开庭，审理福岛县6名甲状腺癌患者起诉东京电力公司（以下简称“东电”）的案件。这是首次以核辐射导致健康受损为由追究东电责任的集体诉讼。

据日本广播协会电视台报道，在2011年福岛核事故发生时，6名原告的年龄为6岁到16岁，当时住在福岛县。原告认为是核辐射导致自己罹患甲状腺癌，终生需要激素治疗，要求东电赔偿共计约6亿日元（1美元约合127日元）的经济损失。

原告律师称，根据日本国家研究机构的统计，在截至2007年的10年间，每年平均100万人中只有一两位儿童患甲状腺癌，而福岛核事故后约10年中的儿童甲状腺癌发病率明显偏高，因此“推断患癌原因是核事故辐射”。但东电不认同，将在法庭上主张无责。

福岛县开展的健康调查显示，在事故当时18岁以下的约38万人中，已有274人被诊断出甲状腺癌或者疑似甲状腺癌。2019年，福岛县组织的专家小组发布报告认为，截至当时完成评估调查的187名甲状腺癌患者与核辐射无关。

受2011年3月11日发生的大地震及海啸影响，东电运营的福岛第一核电站1至4号机组发生严重核泄漏事故。迄今已有至少上万名原告发起诉讼，向东电索赔。

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