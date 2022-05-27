新华社塔拉瓦5月27日电 当地时间5月27日，基里巴斯副总统托阿图在塔拉瓦会见正在访基的国务委员兼外长王毅。

托阿图欢迎中国代表团克服疫情影响来访，表示中国对基的宝贵支持和无私帮助使基受益良多，基方对此铭记在心。基珍视基中关系，将继续坚定奉行一个中国政策。中国是基真正的发展伙伴，基期待进一步加强双方发展规划、基础设施、卫生抗疫、气候变化、海洋等各领域合作。

王毅说，中方高度赞赏副总统先生为中基复交所作重要贡献，相信基方将继续奉行对华友好政策，坚持一个中国原则。无论是现在还是将来，中国始终是发展中国家、特别是中小国家值得信赖的好朋友，将继续坚定支持发展中国家加快发展，改善民生，实现振兴。

王毅表示，中基始终平等相待、相互尊重，两国之间的合作是南南合作，是发展中国家之间的合作，是维护共同利益的合作。中方支持基方推进20年发展规划，愿加强发展战略对接，将继续根据基需要，提供力所能及的帮助。中方支持并愿帮助基方保护好、利用好海洋资源，实现共生共存、有益开发。

王毅表示，中方充分理解太平洋岛国在气候变化问题上的特殊关切，将继续推动《巴黎协定》全面有效落实，愿以签署应对气变南南合作物资援助项目执行协议为契机，继续为基方提升气变应对能力提供支持帮助。

会见后，双方共同出席了经济技术、应对气变等合作文件签字仪式。

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