新华社联合国5月26日电 中国常驻联合国副代表戴兵26日在安理会审议利比亚问题时发言，呼吁利各方坚持政治解决的大方向。

他说，近期利比亚政治进程的不确定性继续上升，各方在政府合法性等重要问题上的分歧始终难决，的黎波里发生冲突事件，中方对此深感担忧。中方呼吁利各方以国家和人民利益为重，坚持政治解决的大方向，保持最大限度的克制，避免采取任何可能导致局势紧张升级的行动，维护来之不易的和平稳定。

他说，对话协商是解决利政治僵局的唯一途径。利各方要保持对话势头，尽快就宪法基础、选举时间表等重要问题达成全面共识，为举行选举、实现政治过渡创造必要条件。长远看，国际社会尤其是安理会要支持利各方推进国家和解，解决利多年动乱导致的深层次矛盾，为利实现长治久安奠定坚实基础。中方鼓励非盟、阿盟等区域组织为此发挥积极作用。

他说，当前形势下，联合国利比亚支助特派团恢复全面履职至关重要。中方重申支持秘书长根据安理会第2629号决议，尽快任命一位来自非洲的人选担任利比亚问题特别代表。外部干涉是利比亚问题延宕多年的重要因素。国际社会要继续坚持“利人主导、利人所有”原则，在提供建设性帮助的同时避免强加外部解决方案。

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