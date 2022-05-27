人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国代表呼吁坚持政治解决利比亚问题大方向

2022年05月27日16:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国5月26日电 中国常驻联合国副代表戴兵26日在安理会审议利比亚问题时发言，呼吁利各方坚持政治解决的大方向。

　　他说，近期利比亚政治进程的不确定性继续上升，各方在政府合法性等重要问题上的分歧始终难决，的黎波里发生冲突事件，中方对此深感担忧。中方呼吁利各方以国家和人民利益为重，坚持政治解决的大方向，保持最大限度的克制，避免采取任何可能导致局势紧张升级的行动，维护来之不易的和平稳定。

　　他说，对话协商是解决利政治僵局的唯一途径。利各方要保持对话势头，尽快就宪法基础、选举时间表等重要问题达成全面共识，为举行选举、实现政治过渡创造必要条件。长远看，国际社会尤其是安理会要支持利各方推进国家和解，解决利多年动乱导致的深层次矛盾，为利实现长治久安奠定坚实基础。中方鼓励非盟、阿盟等区域组织为此发挥积极作用。

　　他说，当前形势下，联合国利比亚支助特派团恢复全面履职至关重要。中方重申支持秘书长根据安理会第2629号决议，尽快任命一位来自非洲的人选担任利比亚问题特别代表。外部干涉是利比亚问题延宕多年的重要因素。国际社会要继续坚持“利人主导、利人所有”原则，在提供建设性帮助的同时避免强加外部解决方案。

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部