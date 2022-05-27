新华社伦敦5月27日电 特写：疫情叠加俄乌冲突 英国中产阶级走进免费“食物银行”

新华社记者赵修知 杨海若 黄泽民

每个工作日上午10时，比利·麦克格伦纳罕准时打开“食物银行”的大门迎客，这里有免费的水果、蔬菜、面包和牛奶等食物。

“食物银行”是为贫困人群免费提供食物的慈善机构，这些食物临近保质期，主要由个人和商店捐赠，这样既避免了浪费，又帮助了贫困人群。

58岁的麦克格伦纳罕经营的这家“食物银行”位于英国伦敦市西南部富勒姆地区，在泰晤士河沿岸。麦克格伦纳罕原是流行乐队乐手，他告诉新华社记者，2008年他创办这家“食物银行”，老顾客多是低收入者、失业者和无家可归者。最近，越来越多的中产阶级也来这里领取免费食物。

受俄乌冲突影响，过去几个月，英国能源价格大幅攀升，进而助推通胀水平屡创新高。数据显示，3月英国消费者价格指数同比上涨7%，创下1992年3月以来的最高纪录。

麦克格伦纳罕担心，生活成本激增将使英国人的生活状况变得越来越糟糕。“天然气、电力和燃油价格的大幅上涨对每个人都造成沉重打击，包括那些不久前还过着安逸生活的家庭。”

麦克格伦纳罕说，许多英国中产阶级在新冠疫情期间失去了工作，“这可能是他们这辈子第一次失业”。突然间生活发生了巨变，而俄乌冲突升级更令他们的生活雪上加霜，缺乏足够积蓄使他们难以应对突如其来的大幅涨价。

英国经济和商业研究中心发布的一份报告指出，西方对俄罗斯的制裁导致英国生活成本上升、消费减少、出口下降。英国议会财政委员会3月下旬发布的一份报告承认对俄制裁将严重影响英国经济，尤其是对低收入人群打击巨大，但坚称“这绝对是英国值得承担的代价”。英国雷德菲尔德—威尔顿战略咨询公司4月公布的民调显示，仅有约三分之一的英国人表示愿为西方对俄制裁导致的能源价格上涨买单。

老人利奥·斯科特住在麦克格伦纳罕“食物银行”附近。经历了心脏手术的斯科特无法工作，只得定期来这家“食物银行”领取免费食物。他对记者说，日常的水电燃气账单涨价最快，无论有没有工作，所有人都感受到涨价的压力。

约翰·马尔凯也是这里的常客。他告诉记者，刚刚收到了新的燃气和电费账单，“（涨幅）太吓人了！这种危机简直要人命”。

在马尔凯看来，真正令人沮丧的，是英国政府面对危机时束手无策。从应对新冠疫情糟糕的不力，到最近的高官无视防疫规定肆意宴饮的“聚会门”，以及当下的俄乌冲突和英国生活成本危机，他不相信政府能解决这些难题。

在英国，每个社区都有大大小小的“食物银行”。眼下，英国许多“食物银行”正面临人们需求不断增加、捐赠量下降的困境。“最近几周，我们的食物捐赠减少了一半。”麦克格伦纳罕说。

麦克格伦纳罕说，希望英国政府能够给受困中的民众提供更多帮助，比如取消天然气和电力的增值税。“如果政府再不采取行动，英国可能面临二战以来最严峻的贫困问题。”

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