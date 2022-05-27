新华社日内瓦5月26日电 专访：“我们将继续在中国投资”——访凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦

新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

美国私募股权投资巨头凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦日前在世界经济论坛年会期间接受新华社记者专访时表示，他对中国经济的潜力充满信心，“我们将继续在那里（中国）投资”。

凯雷集团资产管理规模约2600亿美元。鲁宾斯坦表示，中国人口众多，中国人工作勤奋、受教育程度高，从长远来看，中国的经济前景光明。尽管新冠疫情和全球复杂局势对中国经济造成影响，但中国政府对经济“把握得很好”。

中国2020年成为唯一实现正增长的主要经济体，2021年经济增长8.1%。

针对近期西方一些人对中国经济的悲观预测，鲁宾斯坦表示，这些预测“总体上是错误的”。

鲁宾斯坦认为，每个国家的文化、人口、地理各有不同，因此每个国家都应找到适合本国国情的发展模式。他说，中国经济在过去数十年中经历了高速增长，“显然中国已经找到推动经济增长的独特模式”。

鲁宾斯坦表示，由于全球局势的变化，目前很难判断世界经济将走向何方。新冠疫情仍未结束，俄乌冲突也带来负面影响，随着全球多个经济体央行调高利率，世界经济“增速将更低”。

国际货币基金组织4月发布的《世界经济展望报告》将2022和2023年世界经济增速预期均下调至3.6%。报告指出，受俄乌冲突、疫情等多重因素影响，世界经济增长的预测具有高度不确定性。

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