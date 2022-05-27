人民网华盛顿5月27日电 （记者李志伟）当地时间5月26日，中国驻美国大使秦刚在印第安纳波利斯出席印第安纳州全球经济峰会期间，会见印第安纳州州长霍尔科姆。

秦刚表示，当前全球疫情和乌克兰危机延宕，世界经济复苏乏力，如何确保全球能源、粮食、产业链和供应链稳定，成为各方共同面临的最紧迫挑战。越是在困难时刻，越需要各方加强沟通协调、团结合作。

秦刚表示，印州与中国友好合作有很长的历史，取得丰硕成果。中国是印州第三大出口目的地，2021年印州对华货物出口增长17%。当前20家中企在印州投资，康明斯、礼来等印州知名企业也在华保持良好发展势头。浙江省与印州友好省州关系已成为中美地方互利共赢故事的典范。

霍尔科姆说，印第安纳州对华合作对自身紧密参与全球经济并实现本地发展十分重要，当地民众生活和发展需求得以实现。随着经济发展向好，州政府有更多资金投资于本地人民福祉和教育等领域。事实证明，互利合作伙伴关系是印州发展成功的关键。

秦刚还向霍尔科姆介绍了中国“动态清零”防疫政策及美企在华运营便利化举措。

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