人民网华盛顿5月27日电 （记者李志伟）当地时间5月26日，中国驻美国大使秦刚在印第安阿波利斯出席印第安纳州全球经济峰会期间，参加“领航中国——在华营商现状”分论坛，与美中贸易全国委员会会长艾伦就中国经济形势、中美关系等议题进行“炉边对话”。

秦刚表示，中国经济长期向好的基本面没有变。中国14亿人口的巨大市场和强劲需求仍然存在并将继续增长，将为投资者带来更多机遇。中国经济潜力足、韧性大、活力强，有足够的回旋空间和政策工具应对挑战，根据形势变化进行调整。中国发展具有的多方面优势和条件没有变。

秦刚介绍说，中美之间的航班数量马上将增加。中国驻美使领馆正尽己所能为推动两国人文交流做出努力。我们已协助上海纽约大学留学生返华继续学业，未来几个月会有更多美留学生回到中国。我们还将继续通过“升级版快捷通道”为美工商界人士赴华提供便利，并继续倾听美企诉求和建议，提供力所能及的帮助。

秦刚指出，中美作为世界前两大经济体和彼此最重要的贸易伙伴之一，两国经济深度交融。2021年中美贸易额达到创纪录的7500多亿美元，同比增长28.7%。中美经贸关系支撑了260万个美国就业岗位。两国间存在分歧和摩擦很正常，关键是如何解决。唯一可行的方法就是双方坐下来，本着相互尊重和互谅互让的原则寻求解决之道。

秦刚说，自对华301关税生效以来，美企已损失1.7万亿美元市值，美失去近25万个就业岗位，每个家庭年均开支增加近1300美元。关税伤害的是美工商界和消费者，并推高美国内通胀。首批301关税将于7月5日到期，美政府正评估是否延续。“当然如果关税延续，我们也将奉陪到底。”

对于当天美国国务卿布林肯的对华政策讲话，秦刚回应说：“用竞争定义中美关系只会加剧紧张，引发对抗。”他表示，美方所称的竞争也不是公平、健康的竞争，竞争应是公平公正，基于公认的国际关系基本准则和世贸组织规则，让双方彼此变得更好，而不是你输我赢的零和博弈，把自己的一套私规强加给对方，更不是不择手段遏制、打压另一方。这不是竞争，而是恶意对抗，将产生危险后果。

印第安纳州全球经济峰会于5月26日至29日举行，多国政要、外交使团、非政府组织、国际企业高管和行业领袖共约500人参加。

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