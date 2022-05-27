钟文兴

史蒂芬·罗奇。新华社许缘 摄

美国耶鲁大学杰克逊全球事务学院高级研究员史蒂芬·罗奇在近日接受人民网专访表示，中美“脱钩”对两国都是灾难。

这位前摩根士丹利首席经济学家暨亚洲区主席警告称，如果中美关系恶化持续下去，全球稳定和世界经济增长将受到严重负面影响。寻求新的解决之道的迫切性愈发凸显。为此，罗奇计划于今年10月出版新书《偶然冲突：美国、中国，以及虚假叙事的交战》，就缓和中美紧张关系提出建议。

关注经济增长，而非缩小贸易逆差

美国一些政客和学者鼓吹对华“脱钩”以维护美国优势地位。在被问及如何看待这些说法时，罗奇表示，中美“脱钩”，将是灾难的“配方”。

罗奇认为，过去40多年里，中美两国建立了“深厚而牢固”的关系，但由于当下的政治压力，中美两国关系遭受严重损害。

这位经济学家强调，美国对中国产品加征高额关税，中国对等回击，实际上对两国发展都是不利的。

罗奇表示，通过对科技公司和其他企业加征关税、实施制裁的方式，来试图化解贸易不平衡的做法只会适得其反。

“中美两国都与世界深度融合。”罗奇表示，贸易不平衡问题是不能通过一对一解决的。“如果试图实现贸易平衡，那么美国需要增加储蓄，而中国需要减少储蓄，这是解决贸易不平衡的重要环节。”然而，他指出，打贸易战，不仅不能缓解贸易逆差，“而且会使我们错失真正的机遇”。

罗奇认为，确保提高中美增长潜力的最佳方式是重新谈判中美双边投资协定，“在特朗普当选总统之前，我们曾非常接近达成协议。”

“我们应该努力促进经济增长，而不是试图通过缩小双边贸易逆（顺）差这种错误的方式来解决多边贸易不平衡。”罗奇指出，“这种方法是错误的。我们需要采取一种新的方法。”

聚焦共同利益，重建相互信任

罗奇建议，中美双方应该从一些具有共同利益的领域入手，逐步摆脱不信任，重返互信双边关系。他特别强调了三个领域：气候变化、全球公共卫生和网络安全。

去年11月，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间达成并发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，为全球应对气候危机注入正能量。

关于全球公共卫生，罗奇说：“从科学定义上讲，这次新冠肺炎疫情不是中国的问题，也不是美国的问题。这不是任何一个国家的问题。这是全球性的。”罗奇表示，“没有一个国家能够单独解决全球流行病。”

世界早已深度交融，鉴于最新的新冠变异毒株传播速度之快，罗奇强烈敦促各国团结协作，共享在应对公共卫生危机方面的有效措施。

在罗奇看来，网络安全是中美存在共同利益的第三个重要领域，特别最近爆发了勒索软件攻击事件以及层出不穷的跨境网络黑客组织和间谍活动。他认为，中美两国的网络安全专家们应该重建关系，展开合作，制定新的网络安全协议。

“要尽快行动起来，否则将为时已晚”

就缓解中美紧张关系，罗奇在新书中提出一系列建议。他呼吁，“我们需要尽快行动起来，否则将为时已晚。”

第一个建议是两国通过在应对气候变化、全球公共卫生和网络安全等领域的合作重建互信关系。第二是取消加征的关税。第三是推动并完成中美双边投资协定谈判，着眼于促进经济增长，而非双边贸易不平衡。此外，罗奇提出了一个大胆的建议——中美两国设立联合秘书处，构建新沟通框架。罗奇建议，这个秘书处设在第三国，处理中美关系各方面问题，并联合提出政策建议，为双方行政和立法机构等服务。

罗奇总结道，“中美之间的贸易与科技摩擦以及一些充满冷战思维的言论必须得到纠正。否则，全球稳定和世界经济增长将受到严重冲击。”他说，“俄乌的激烈冲突持续至今，世界需要中美一道以建设性的方式采取行动，维护世界和平。”

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(责编：贾文婷、常红)