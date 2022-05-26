CNN承认失实！回复环球时报称报道“中国代表团没为泽连斯基鼓掌”是错误，已联系美议员

“我们很遗憾在我们的直播中出现了这个错误……”26日，美国有线电视新闻网（CNN）亚太地区的一名公关总监在一份电邮中向《环球时报》记者承认，该媒体有关“中国代表团在达沃斯拒绝为乌克兰总统泽连斯基鼓掌”的报道失实，并表示他们已就此事联系此前作出错误“指控”的美国众议员迈克尓·麦考尔的办公室。

此前，CNN曾造谣中伤正在瑞士达沃斯参加世界经济论坛的中国代表团，谎称乌克兰总统泽连斯基视频演讲结束时全场起立鼓掌，但中国代表团未起立鼓掌并离场。随后，中方澄清表示，当时中方代表团正在与国际能源署署长比罗尔会谈，泽连斯基发表演讲时，中方人员并不在场。

CNN此前错误报道截图

CNN的报道基于一名在现场参会的美国众议员迈克尓·麦考尔的虚假“指控”，他声称自己拍到了一张“中国代表团”在泽连斯基讲话结束后拒绝鼓掌并迅速离席的照片，更据此渲染指称中国代表团“沾满了乌克兰人的鲜血”。但随后媒体查证显示，麦考尔提供的那张照片上的人员是越南政府副总理黎明慨及其随行人员，而并非中方代表团成员。

26日，CNN一名公关人员在回复《环球时报》记者问询时承认报道错误，表示“昨天在一场和美国得克萨斯州众议员迈克尓·麦考尔的采访中，他声称乌克兰总统泽连斯基在达沃斯发表演讲之后，中国代表团拒绝起身为其鼓掌”。“CNN已证实代表团不是来自中国”。这名公关人员在电邮中表示，“我们很遗憾在直播中出现了这个错误”，并透露称“我们已联系麦考尔的办公室以获得一份声明。”

在25日的外交部例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌就此事回应相关问询时表示，中方敦促美方有关议员作出更正，不要再散布虚假信息。

此前报道：美国人为抹黑中国闹出大笑话，足够让中国人笑一整年了！

来源：环球时报-环球网/陈青青 邢晓婧

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