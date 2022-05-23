图片为比赛会场一撇。里约天主教大学孔子学院供图

人民网里约热内卢5月22日电 （记者毕梦瀛）5月22日，由中国驻巴西大使馆主办、里约热内卢天主教大学孔子学院承办的第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区预选赛在线上成功举办，选出代表巴西赛区参与下一阶段决赛的选手。

中国驻巴西大使馆公使衔参赞舒建平、教育参赞王志伟、一等秘书杨春燕、中国驻里约热内卢总领馆商务参赞徐元胜、领事叶宏超、里约热内卢天主教大学校方代表朱利奥·迪尼兹教授、巴西各孔子学院中外方院长、公派教师及志愿者教师、参赛选手及亲友团等出席。

朱利奥·迪尼兹表示，作为孔子学院前院长，参加孔子学院相关活动总是感到“宾至如归”，有家的温馨。巴西和中国是“兄弟国家”，没有不可逾越的距离，两国之间的友谊定将历久弥新，合作必将更上层楼。

舒建平表示，中学生“汉语桥”参赛选手的水平每年在逐步提高，这充分说明中巴两国关系在各领域都更加密切，也体现了孔子学院教师和志愿者们为两国人民互相了解和培育友谊所作出的不懈努力。

比赛以“追梦中文，不负韶华”为主题，分为主题演讲、听力测试、朗读短文、才艺表演等四个环节。各参赛选手们充分展示了中文听、说、读、写能力，以及多种多样的才华和对中国文化的喜爱。

经过激烈角逐，来自米纳斯吉拉斯联邦大学孔子学院的路易莎·席尔瓦（中文名陆昕一）获得一等奖，她将代表巴西赛区参与下一阶段的决赛。南大河州联邦大学孔子学院莎拉·卡马戈（中文名宋娜）获得二等奖，米纳斯吉拉斯联邦大学孔子学院埃里克·迪亚斯（中文名欧阳大龙）和坎皮纳斯大学孔子学院海伦娜·苏亚雷斯（中文名宋琪双）获得三等奖。

此次比赛为疫情期间继续坚持中文学习的巴西中学生提供了展示学习成果的平台，也进一步促进了中巴两国的文化交流，增进了两国人民的友谊。

(责编：于洋、吴成良)