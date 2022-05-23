图为卫生健康知识讲座现场。中国第17期援圭亚那医疗队供图

人民网里约热内卢5月22日电 （记者毕梦瀛、吴杰）当地时间5月21日，中国第17期援圭亚那医疗队与中国驻圭亚那使馆举办卫生健康知识讲座与健康咨询，纪念爱国卫生运动70周年。

中国驻圭亚那大使郭海燕高度评价第17期中国援圭医疗队抵达七个月来在医疗、教学、文化传播等各方面所做出的成绩，也转达了圭亚那卫生部对医疗队杰出贡献的认可与感激。

圭亚那有“多水之乡”之称，河流交织，水源性传染病、寄生虫病发生率高。医疗队内科医生、肾内科主任李旻从当地水质问题入手，就圭亚那高发的疟疾、登革热等水源性传染病流行情况、传播途径、常见的临床表现、如何防治以及泌尿系统结石的表现、诊断、治疗和预防等相关知识进行了详细的讲解，呼吁大家重视水源相关疾病的防治。

医疗队骨科主任葛灵以“颈腰痛及运动损伤的预防保健”为题，详细阐述了颈腰痛的发病机理以及防治措施，分析了容易造成运动损伤的因素以及规避方法，让听众受益匪浅。

医疗队中医针灸科主任魏文广从传统阴阳、五行学说到现代医学理论，将中医养生相关知识生动地展现在大家眼前，赢得喝彩。

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