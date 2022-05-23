法新社记者：美国总统拜登称，如果北京“入侵”台湾或武力夺取台湾，美将为台提供军事防卫。拜登还称，美同意并签署了一个中国政策，但武力夺取台湾的想法不可取。中方对此有何评论？这对下步中美关系发展有何影响？

汪文斌：中方对美方言论表示强烈不满和坚决反对。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这既是国际社会共识，也是美方向中方作出的政治承诺。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守有关不支持“台独”的重要承诺，在台湾问题上谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免对台海和平和中美关系造成严重损害。中方将采取坚定行动维护自身主权和安全利益，我们说到做到。

《环球时报》记者：据报道，澳大利亚工党领袖阿尔巴尼斯领导工党赢得大选。请问中方对中澳关系有何展望？

汪文斌：我们注意到，阿尔巴尼斯先生领导澳大利亚工党赢得澳大利亚联邦大选。中方对此表示祝贺。

上世纪七十年代，澳大利亚工党政府作出同中国建交的正确抉择，为中澳关系发展作出历史性贡献。中澳关系健康稳定发展，符合两国人民根本利益和共同愿望，也有利于亚太地区和平、稳定、繁荣。中方愿同澳大利亚新一届工党政府一道，总结过去、面向未来，秉持相互尊重、互利共赢原则，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。

日本广播协会记者：美日领导人在会晤中反对中国试图改变东海和南海现状，也强调了台湾海峡和平稳定的重要性。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在台湾、钓鱼岛、涉海等问题上的立场是一贯、明确的。我们坚决反对美日炒作相关问题抹黑中国形象、干涉中国内政。民进党当局推行“台独”分裂活动、美国等个别国家对此推波助澜，这才是当前台海和平稳定面临的最大威胁。日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，更应谨言慎行，切实汲取历史教训，避免重蹈覆辙。

我要强调的是，美方所谓“威慑”“遏制”政策已经搞乱了欧洲，不应再来祸害亚太。亚太是和平发展的高地，不是地缘政治的角斗场。美日固守冷战思维，拉帮结派搞军事“联盟”、经济“脱钩”的“小圈子”，挑动分裂对抗，其图谋在亚太不受欢迎，更不会得逞。

韩国广播公司记者：第一个问题，美方宣布今天将正式启动“印太经济框架”，该框架将基于开放、包容、透明性原则，不排除特定国家，中方对此持何立场？第二个问题，韩国在参与“印太经济框架”的同时，也加强同最大贸易国和近邻中国的经济技术合作，请问中方有何评论？

汪文斌：正如王毅国务委员兼外长所指出的那样，中方同地区国家一样，乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。

中方认为，无论什么名目的区域合作框架，都应该推进自由贸易，不应该搞变相保护主义；应该有助于世界经济复苏，不应该破坏产业链稳定；应该促进开放合作，不应该制造地缘对抗。美方应切实按照自由贸易规则办事，而不是另起炉灶、另搞一套，冲击现行的区域合作架构，开地区一体化的倒车。美国是不是在把经济问题政治化、武器化、意识形态化，用经济手段胁迫地区国家在中美间选边站队？美方欠地区国家一个说法。人为制造经济脱钩、技术封锁、产业断链，加剧供应链危机，只会给世界带来严重后果，美国也不能例外。美方应当知错改错，而不是一错再错。

亚太成功的密码是合作共赢，不是零和对抗。亚太应该成为和平发展的高地，而不是地缘政治的角斗场。企图把亚太阵营化、北约化、冷战化的各种阴谋都不可能得逞。

关于你提到的第二个问题，我想指出的是，中韩是搬不走的永久近邻，也是分不开的合作伙伴。中韩建交30年来，两国经贸关系快速发展，双边贸易额突破3600亿美元，相互投资突破1000亿美元，双方通过平等互利的务实合作实现了共同发展繁荣。当前，中韩两国和中韩关系发展都处在重要阶段。我们愿同韩方一道，以两国建交30周年为契机，进一步深化贸易投资合作，拓展合作领域，促进区域合作，共同支持贸易自由化和经济全球化，更好造福两国和两国人民，并为地区和世界发展繁荣作出更大贡献。

巴通社记者：巴基斯坦外长比拉瓦尔刚刚结束为期两天的访华之行。你能否介绍此次访问有关情况及成果？

关于巴基斯坦外长比拉瓦尔访华情况，中方已经发布了相关消息稿，大家可以查阅。比拉瓦尔外长将中国作为就任外长后第一个正式双边访问的国家，充分表明巴基斯坦新政府坚定致力于发展两国全天候战略合作伙伴关系，中方对此高度赞赏。王毅国务委员同比拉瓦尔外长举行了卓有成效的会谈，发表了联合声明。概括起来，双方达成了以下五方面重要共识：

一是双方一致认为中巴友谊历久弥新，两国关系坚如磐石，双方的团结合作已成为动荡变革世界中的重要稳定因素。二是双方一致认为任何针对中国在巴公民的恐怖袭击都不可接受，任何破坏中巴友好的卑劣图谋都不会得逞，卡拉奇孔子学院恐怖袭击案之类的事件绝不能重演。三是双方一致认为中巴全方位合作成果丰硕、空间广阔。双方将深入对接各自发展战略，进一步释放经济合作潜力，安全、顺利、高质量推进中巴经济走廊建设。四是双方一致认为世界进入动荡变革期，国际社会对于和平与发展的呼声更加强烈。中方高度赞赏巴方率先支持全球发展倡议和全球安全倡议，愿同世界各国一道，聚焦发展议程，应对安全挑战，落实联合国2030年可持续发展议程，携手构建人类命运共同体。五是双方一致认为，亚洲和平稳定与合作发展的良好局面是地区国家共同努力的结果，值得倍加珍惜。呼吁各方坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，反对冷战思维、零和博弈、阵营对抗。

王毅国务委员强调，中巴是患难与共的真朋友、心心相印的好兄弟，中巴友谊由两国几代领导人共同培育。无论国际风云如何变幻，中巴关系都不可撼动。中方愿一如既往将巴基斯坦置于周边外交优先方向，让中巴“铁杆”友谊百炼成钢，让中巴命运共同体建设落地生根，让中巴关系成为本地区强大的稳定因素，让中巴合作为地区发展振兴提供更加蓬勃的生机活力。

印度报业托拉斯记者：今天，美国总统拜登在记者会上称，如果中国大陆对台湾采取行动，将使整个地区陷入混乱，成为一个类似于在乌克兰发生的行动。中方对此有何回应？

汪文斌：台湾问题和乌克兰问题是两个根本性质完全不同的问题。把这两个问题相提并论是非常荒谬的事情。我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

共同社记者：昨天台湾媒体报道称，日本前首相安倍晋三可能于7月底访台。他已经不是首相，中方反对他访台吗？

汪文斌：我刚才已经介绍过，日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，更应当谨言慎行。我们敦促日方恪守一个中国原则。

韩联社记者：21日韩美举行领导人峰会，发表的联合公报强调了台海和平稳定的重要性。中方对此有何评论？

汪文斌：中方已就此向有关方面提出严正交涉。台湾是中国领土，台湾问题纯属中国内政，我们绝不允许任何国家以任何方式干涉中国内政。

澎湃新闻记者：21日至22日举行的亚太经合组织（APEC）贸易部长会因部分成员引入俄乌冲突问题，未能发表联合声明。会上，美国、加拿大、新西兰、日本、澳大利亚代表在俄方代表发言期间离席，以示对俄“侵乌”的抗议。中方对此有何评论？

汪文斌：今年，在东道主泰国的主持下，亚太经合组织（APEC）第二十八届贸易部长会议在支持多边贸易体制、推动亚太自贸区进程、加强互联互通、发展绿色经济和数字经济等领域取得了积极务实成果，中方对泰方发挥的积极作用表示赞赏。APEC是经济合作平台，APEC贸易部长会议是讨论经济贸易相关议题的场合，各方应当尊重APEC经济论坛性质和会议本身职能，聚焦经贸议题，避免引入地缘政治等问题。令人遗憾的是，本次贸易部长会议由于个别成员引入政治敏感议题未能发表部长联合声明，这是中方和大多数APEC成员都不愿看到的。

APEC是亚太地区的重要经济合作机制。各方应尊重APEC经济论坛的性质和会议本身职能，聚焦经贸议题，避免引入地缘政治等问题。当前形势下，团结抗疫和促进经济复苏是亚太各成员的共同呼声。中方坚定支持泰国作为今年APEC的东道主，推动APEC各领域合作取得积极进展，愿同APEC成员一道，围绕今年的主题和重点议题，按照既定议程推进合作，推动落实2040年布特拉加亚愿景，共同推动构建亚太命运共同体。

路透社记者：联合国人权高专巴切莱特女士拟于今天抵达中国。能否介绍此访最新情况？高专是否已经抵华？今天和未来几天日程将如何安排？她何时抵疆？访疆期间有何安排？

汪文斌：中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士来华访问。今天巴切莱特高专已经抵达中国。巴切莱特高专访华期间，中国领导人及有关部门负责人将同其进行会见。巴切莱特高专将赴广东、新疆参访，并同各界广泛交流。希望通过此访，进一步促进双方交流与合作，为推进国际人权事业发挥积极作用。

中新社记者：《华盛顿邮报》和益普索21日发布的一项联合民调显示，自纽约州布法罗市发生大规模枪击事件以来，75%的非裔美国人报告称，担心自己或亲人会因种族主义而受到攻击。75%的非裔美国人认为，白人至上主义是当今非裔美国人的主要威胁。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：美国少数族裔长期遭受普遍性、系统性歧视，这早已是美国社会根深蒂固的顽疾。包括非洲裔、原住民、拉丁裔、亚裔、穆斯林等在内的各少数族裔深受种族歧视之害。

非洲裔美国人在财富、健康、教育、司法公正和政治参与方面都远落后于白人，只享有“白人73.9%的平等对待”。非洲裔美国人新冠肺炎的感染率和死亡率分别是白人的3倍和2倍。美国非洲裔女性遭监禁的概率是白人女性的2倍，非洲裔男性遭监禁的概率是白人男性的6倍，非洲裔遭警察杀害的概率是白人的3倍。

历史上，美国从肉体、土地、文化等各个方面对印第安人进行屠杀、驱逐、同化，全方位、系统化地侵犯印第安人人权，犯下灭绝种族的罪行，使印第安人人口从1492年的500万锐减到20世纪初的25万。印第安人如今依然生活在美国社会最底层。在美国所有族裔群体中，印第安人的预期寿命最短，贫困率和青年酗酒率最高，社区医生与患者比例最低。2019年，约25%的印第安人生活在贫困中，为全美平均水平的2.5倍。

同非洲裔、原住民一样，美国拉丁裔在教育、就业和收入等经济社会生活等方面全面落后于白人，长期深陷贫困的代际循环。占美国总人口19%的拉美裔只拥有2%的财富。据美国劳工局统计，拉丁裔的失业率通常比白人高出40%，美国4500万贫困人口中28.1%是拉丁裔，1450万贫困儿童中37%为拉丁裔。皮尤中心研究发现，57%的拉丁裔美国人表示自己的肤色会影响到日常生活。

美国反亚裔仇恨犯罪频发高发，美国上届政府臭名昭著的“中国行动计划”给针对亚裔、特别是华裔的种族歧视行为火上浇油。2021年，美国各地仇恨亚裔犯罪案比2020年增加了339%。美国最新民调显示，由于受到反亚裔暴力活动和反华政治言论影响，71%的亚裔受访者感到孤立和备受歧视。有美国媒体报道，美国警方在处理涉亚裔等少数族裔仇恨犯罪案件中，习惯性地偏袒施暴者。

美国社会对穆斯林群体的歧视有增无减。据美方调查结果，75%的美国成年穆斯林表示美国社会存在大量对穆斯林的歧视，93.7%的穆斯林生活在“伊斯兰恐惧症”的阴影中。

美国的奴隶制虽然被废除，但事实上的种族隔离在美国一直存在。美国内种族主义长期泛滥，美国政府对此负有不可推卸的责任。美国政府在批准《消除一切形式种族歧视国际公约》时，以所谓“言论自由”为由做出过多保留，特别是不接受该公约核心条款第4条和第7条规定的义务，为美国留下了种族主义滋生蔓延的土壤和空间。今天，距离马丁·路德·金发出“我有一个梦想”的呐喊已经过去了将近60年，但是人们至今看到的却仍是弗洛伊德们“我不能呼吸”的残酷现实。难道美国非裔、亚裔、拉丁裔、穆斯林、印第安人等少数族裔还要在恐惧和歧视中度过下一个60年吗？

俄新社记者：美国国会参议员兰德·保罗在谈及向乌克兰提供价值400亿美元的军事和经济援助时称，美国将不得不为此向中国借钱。中方对此有何评论？

汪文斌：我们在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的。正如王毅国务委员兼外长所说的那样，输送武器换不来乌克兰的和平，制裁施压解不开欧洲安全困境。国际社会应当为实现和平汇聚合力，各方要以实际行动为冲突降温，而不是火上浇油。

总台央视记者：美国务院发言人普莱斯5月21日在社交媒体发文称，中方持续曲解美方政策。美不认同中方的一个中国原则，仍致力于美方长期以来奉行的、获跨党派支持的一个中国政策。该政策基于“与台湾关系法”、美中三个联合公报、“对台六项保证”。中方对此有何评论？

汪文斌：美方有关说法歪曲历史、扭曲事实。

台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，其核心是一个中国。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是一个中国原则的核心内容，已成为国际社会共识，也是国际关系基本准则。1971年10月，第26届联大通过第2758号决议，决定：“恢复中华人民共和国一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。包括美国在内，世界上已有181个国家在承认一个中国原则基础上，同中方建立了外交关系。

历史上，台湾问题曾是影响中美关系正常化的最大障碍，这是因为中方坚定坚持一个中国原则，绝不在这个问题上做任何妥协和让步。1971年，美方向中国申明愿在台湾问题上奉行新的原则，包括美方承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分；美方今后不会有任何台湾地位未定的言论；美方过去没有，今后也不会支持任何“台独”运动。尼克松总统1972年访华期间，向周恩来总理确认了上述原则。这才诞生了“上海公报”。

美方在1972年发表的“上海公报”中明确表示：“美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议”。美方的上述承诺，开启了中美关系正常化进程。只有当美方在台湾问题上履行了中方提出的“断交、废约、撤军”三个前提条件后，中方才决定同美方正式建立外交关系。美方在1978年发表的“建交公报”中明确表示：“美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”。美方在1982年发表的“八·一七”公报中明确表示：“中华人民共和国政府和美利坚合众国政府发表的一九七九年一月一日建立外交关系的联合公报中，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行‘两个中国’或‘一中一台’政策”。这些都是大家看到的，白纸黑字，清清楚楚，是无法抹杀、无法抵赖的历史事实。

然而过去40多年来，美方并没有严格落实一个中国原则和中美三个联合公报规定，这样的事实不胜枚举。美方大幅放宽美台官方交往约束，双方往来的层级和频率明显提升，突破了美方仅与台保持非官方关系的承诺；又比如，美台军事联系更趋频繁、公开，美国售台武器的规模和性能不断提升，总额超过700亿美元，违反了美方逐步减少对台售武，并经过一段时间导致最后的解决的承诺；美方还助台拓展所谓“国际空间”，不惜跳到前台助台“固邦”，践踏了美无意执行“两个中国”或“一中一台”政策的承诺。

近年来，美方更是变本加厉，混淆视听，企图虚化、掏空一个中国原则。例如：美一中政策的前缀越来越长，“与台湾关系法”、“对台六项保证”等美单方面炮制，而中方从一开始就不予承认和坚决反对的东西被加了进来。中美关系是国与国之间的关系，只能以双方达成的政治共识为指导，而不能建立在美方单方面炮制的政策基础上。美在国际社会散布联大第2758号决议未解决台湾地位的谬论，声称美一中政策与中方一中原则不同，各国有权自行界定一中政策框架。从上述事实大家不难看出，不是中方曲解美方政策，而是美方从自身承诺、双方共识和原有立场上不断倒退，目的是开历史“倒车”，利用台湾问题阻挠中国和平统一，破坏台海和平稳定，企图将台湾打造为“永不沉没的航空母舰”，搞“以台制华”。

必须指出，不论是一个中国原则还是一个中国政策，其核心都是一个中国，这是中美双方达成的政治共识。没有这个共识，中美两国不可能接触，不可能建交，中美关系也不可能发展。

同样必须指出的是，台湾问题纯属中国内政，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望。中方捍卫自身主权安全利益的决心坚定不移，在台湾问题上没有任何妥协退让空间。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，回归一个中国的本源本义，将拜登总统有关美不支持“台独”表态落到实处，停止虚化、掏空一中原则，停止“以台制华”，停止为“台独”分裂势力撑腰打气，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。

塔斯社记者：美日领导人在联合声明中，对俄罗斯在日本周边军事活动日益增多表达担忧，同时持续关注中俄军事合作。中方对此有何评论？

汪文斌：中俄相关合作符合国际法和国际惯例，不针对任何第三方。

法新社记者：美国总统国家安全事务助理沙利文称，美国寻求深化与台湾在高科技、半导体、供应链等领域的经济伙伴关系。该言论发表于美国宣布推出“印太经济框架”期间。中方对美台深化经贸关系有何评论？

汪文斌：我愿再次强调，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是国际社会普遍共识。美方近期一系列涉台言行挑战一个中国原则，煽动台海局势紧张，是在玩火，十分危险。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，不向“台独”分裂势力发出错误信号，立即停止干涉中国内政，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。

新华社记者：我们刚刚得知，第75届世界卫生大会明确拒绝将所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。外交部对此有何评论？

汪文斌：第75届世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

民进党当局罔顾各方意愿和台湾同胞民生福祉，执意唆使其所谓“邦交国”搞涉台提案，个别国家明里暗里支持怂恿，推波助澜。这些逆历史潮流而动的恶劣行径，受到世界上秉持正义立场国家的一致反对。大会开幕前，近90个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。

中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情约400次，过去一年批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动44批47人次。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。所谓“国际防疫体系缺口”根本就是无稽之谈。

我们再次奉劝民进党当局，“以疫谋独”绝无出路。中方也敦促个别国家，停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，否则只会搬起石头砸自己的脚，注定以失败告终。

共同社记者：联合国人权高专巴切莱特已经抵达中国，媒体能在新疆现场采访她的活动吗？

汪文斌：巴切莱特高专访华将采取闭环方式，双方商定不安排记者随访。联合国人权高专办已经发布了相关消息。巴切莱特高专将适时向媒体介绍访华情况。

路透社记者：巴切莱特高专此次访华时间不到一周。如果她认为此行未能获得其所希望的足够信息，中方是否欢迎她近期再次来华访问？

汪文斌：我不回答假设性的问题。

塔斯社记者：日本首相岸田文雄和美国总统拜登在日美领导人联合声明中，要求中国推进核裁军。中方对此有何评论？

汪文斌：我上周已经向大家阐述了中方在相关问题上的立场。

美国如果真的关心核军控问题的话，就应该按照联合国文件和国际共识，切实承担起核裁军特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减其核武库，并停止搞美英澳三边核潜艇合作、制造核扩散风险、危害地区和平稳定的行径。

同时，我要再次指出，日本在核裁军问题上的立场是虚伪、矛盾的。有日本政客妄言要同美国“核共享”，试图突破自身承诺的无核三原则，引入美国的核武器。中方和国际社会对此严重关切。日方应谨言慎行，切实履行《不扩散核武器条约》义务，在维护地区和平稳定方面采取负责任态度。

至于中方相关核政策，我们历来是公开透明的。我们始终坚定奉行自卫防御的核战略，一直将核力量规模维持在国家安全所需的最低水平。中国始终恪守不首先使用核武器的政策。任何国家只要不对中国使用核武器，就不用担心中国的核武器，这是最有实际意义的透明。

路透社记者：还是关于巴切莱特高专访华。第一个问题，巴切莱特高专访华期间，媒体是否有线上采访的机会？第二个问题，能否告知巴切莱特高专访问新疆的具体行程？

汪文斌：关于第一个问题，刚才我已经介绍了，因为疫情的影响，巴切莱特高专访华采取闭环方式。双方商定不安排记者随访。人权高专办也表明，高专女士将适时向媒体介绍访问情况。我想各位媒体朋友是有机会了解高专女士此访情况的。

至于你提到的第二个问题，刚才我也介绍了，巴切莱特女士访华期间，中国领导人和相关部门负责人将同她会见。高专女士将赴广东、新疆参访，并同各界进行广泛交流。

法新社记者：周日，教皇方济各称其正密切关注中国天主教徒的生活。尽管中国与梵蒂冈尚未建交，梵蒂冈是否尝试同中国开展对话？

汪文斌：尊重和保护宗教信仰自由是中国共产党和中国政府对待宗教的基本政策，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。

中方愿同梵方持续开展建设性对话，执行好关于主教任命的临时性协议。

共同社记者：在联合国安理会改革问题上，美国拜登总统支持日本加入安理会。中国反对吗？

汪文斌：中方支持安理会改革，认为改革应增强安理会权威和效力，增加发展中国家的代表性和发言权，并让更多中小国家有机会参与安理会决策。同时，安理会改革事关联合国长远发展和会员国切身利益，目前各方对改革总体方向和基本原则仍存在重大分歧，需要通过广泛民主协商，寻求兼顾各方利益和关切的“一揽子”解决方案。

阿纳多卢通讯社记者：巴切莱特高专访问新疆期间，会不会参访监狱、“拘留营”、“再教育营”等地点？

汪文斌：我们欢迎巴切莱特高专访华并参访新疆。中方将为访问提供便利。此访目的是增进双方交流与合作，促进国际人权事业发展。我们一贯反对利用此事进行政治操弄。

深圳卫视记者：据报道，欧盟日前分别发表2021年度涉港、涉澳报告，诬称香港、澳门的基本自由持续恶化。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：中国驻欧盟使团发言人和外交部驻香港、澳门特派员公署发言人已分别就此表明严正立场。欧盟这两份报告是非不分、颠倒黑白，公然违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

我要强调的是，香港、澳门事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们敦促欧方尊重基本事实，客观公正看待香港、澳门经济社会发展和“一国两制”方针取得的巨大成就，放弃傲慢和偏见，改掉“教师爷”的老毛病，以实际行动恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止以任何形式干涉香港、澳门事务和中国内政，避免影响中欧关系发展。

(责编：于洋、吴成良)