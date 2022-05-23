新华社首尔5月23日电（记者周思雨 陆睿）第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛韩国赛区决赛22日在首尔以线上方式举行。共有26名初高中生、19名大学生选手参赛。

比赛分为主题演讲、知识问答、中国文化技能表演三个环节。选手们各展风采，最终来自首尔大学的柳海心夺得大学生组第一名；大田外国语高中学校的郑书瑱与光教中学的金建宇分别夺得初高中部A组与B组第一名。柳海心和郑书瑱将分别代表韩国大学生和中学生，参加2022年度“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛全球总决赛。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，“汉语桥”作为世界上影响力最大、最具权威性的中文赛事，早已成为国际人文交流领域的重要品牌。希望大家能够好好学习，增长本领，通过学习中文，打开了解当今中国真实发展和中华民族传统文化的窗口，通过学好中文，让更多中韩两国的青少年成为好朋友、好伙伴，为未来增进中韩两国“好邻居”的关系共同努力、携手同行。

本次比赛由中国驻韩国大使馆教育处和韩国现代中国研究会主办，首尔孔子学院和HSK韩国事务局承办。

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