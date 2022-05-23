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俄罗斯举行少年先锋队成立100周年庆祝活动

2022年05月23日18:15 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月22日电（记者耿鹏宇）俄罗斯首都莫斯科红场22日举行活动庆祝列宁全联盟先锋组织（简称“少年先锋队”）成立100周年。来自莫斯科市、莫斯科州和中央联邦区等地的约5000名学生当天庄严宣誓，正式加入少先队。

　　俄联邦共产党中央委员会主席久加诺夫，以及俄共产党、共青团、战争和劳动荣誉代表为新少先队员系上红领巾。久加诺夫在接受媒体采访时说，今天来到红场的少先队员将一生铭记自己的誓言：勤劳勇敢，团结友爱，忠于祖国，服务人民。如果从学生时代培养孩子们的责任感和使命感，那么就可以更加自信地看待国家的未来。

　　活动期间，儿童团体和学生代表奉献了一场精彩演出。成长于莫斯科的中国姑娘许莫寒受邀用中俄双语演唱了苏联歌曲《快乐的风》，受到现场观众拍手称赞。

　　许莫寒说，作为中国人能够受邀参加此次活动感到非常荣幸，希望能通过自己的努力助力两国文化交流，愿中俄友谊长存。

　　此次活动的主办方代表、“俄罗斯国际科技合作之家”协会专家玛利亚·乌里扬诺娃表示，俄中具有相似的精神文化传统，希望本次活动能为俄中青年合作做出贡献。

(责编：于洋、杨牧)

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