新华社莫斯科5月23日电 俄军宣布完全控制马里乌波尔后，俄乌双方就谈判进程再次做出不同表态。俄方22日表示，俄准备继续与乌对话，但“球”在乌克兰一方。乌方说不同意与俄达成任何承认俄占领乌领土的协议，只有俄军撤出乌领土，才有可能恢复和平进程。

与此同时，乌克兰最高拉达（议会）批准将国家战时状态和总动员延长三个月。

俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基22日在接受白俄罗斯媒体视频采访时表示，俄罗斯从未拒绝与乌克兰谈判，俄总统普京本人也证实了不拒绝最高层谈判。但是，元首会晤需要认真准备材料，应是为了双方达成最终协议并进行签署而举行，不能只是为了拍照。

梅金斯基表示，俄方一个月前向乌方提交了谈判文件草案，双方就其中一些立场达成一致。在俄方计划继续跟进时，乌方没有继续对话的愿望，甚至没有正式确认商定的谈判方案。

梅金斯基说，冻结谈判是乌克兰方面的倡议，俄方不主张谈判暂停。俄方准备继续对话，“球”在乌克兰一方。

另据乌克兰国家通讯社22日报道，乌总统办公室顾问波多利亚克在接受外国媒体采访时说，乌方不同意与俄达成任何承认俄占领乌领土的协议。只有俄军撤出乌领土，才有可能恢复和平进程。

波多利亚克说，乌克兰对战争的立场“更加不妥协”。任何退让都会给乌克兰带来负面后果，与俄罗斯暂停敌对行动将会导致日后更大打击。

俄外长拉夫罗夫17日曾表示，乌方实际上已经退出谈判进程。同一天，乌总统办公室顾问波多利亚克证实，乌俄谈判进程已暂停。

在2个多月的激烈争夺后，俄方20日宣布已完全控制马里乌波尔市。据乌国家通讯社报道，乌东部战况激烈并出现恶化迹象，俄军向整个军事接触线发起猛烈攻击，主要目标是包围在卢甘斯克地区西部利西昌斯克和北顿涅茨克两地的乌军。

利西昌斯克和北顿涅茨克位于北顿涅茨河两岸，是卢甘斯克地区仍然在乌方控制之下的最后两个大型居住区。塔斯社22日报道说，卢甘斯克武装力量在俄军支持下继续合拢环绕这两座城市的包围圈。

乌克兰最高拉达22日投票批准将国家战时状态和总动员延长三个月至8月23日。乌克兰最高拉达于2月24日通过关于在乌全境实施为期30天战时状态的总统令，此后乌最高拉达分别两次批准将国家战时状态延长到4月25日和5月25日。

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