开赛。陈天洋 摄

人民网伦敦5月21日电 （余颖）中国女子曲棍球队在2022世界女曲超级联赛首战告捷，以4:3战胜英国队。中国驻英国大使郑泽光、大使夫人华梅参赞率馆员在伦敦奥林匹克公园斯特拉福曲棍球场现场观赛助威。

当天下午的比赛紧张激烈、精彩纷呈。中国队面对排名在前的强手英国队，敢打敢拼、意志顽强。英国队在第三节先获1个进球，但是中国女曲不放弃，在最后一秒凭借梁美玉创造的短角球机会，谷丙凤拉射得分，1比1战平英国队，最终以23米球4:3战胜英国队，夺取了一次荡气回肠的胜利。郑泽光大使带领馆员和中国观众在看台上为女曲姑娘们呐喊助威，在最后一刻他激动得站起来，与身边同事击掌庆祝。

据介绍，此次中国女子曲棍球队从5月13日至7月20日访问欧洲，参加由国际曲棍球联合会主办的超级联赛并进行训练，伦敦为联赛第二站。英国队目前位居世界排名第4，超级联赛中居第5，中国队位列世界排名第14位，超级联赛排名居第9位，本场参赛队伍是在今年年初组建，也是外教团队接手的第8天。

中国女曲领队郭红在赛后表示，本次出访参加世界女曲超级联赛与世界前8强交手，中国队和英国队将在明天再赛一场，随后中国队将赴荷兰进行训练比赛。6月，球队将在欧洲与西班牙、比利时、美国、荷兰和德国队进行10场比赛。相信女曲会在高强度、高对抗的比赛中得到淬炼，提升信心。

“太精彩了，为你们大大点赞！大家今天展示出良好的风貌、高超的球技，我欢迎大家多来英国比赛！”郑泽光大使在赛后看望了中国队教练与队员，向她们表示祝贺。郑泽光表示，现代曲棍球运动在中国发展仅有几十年，进步迅速，女曲更是在国际赛场屡创佳绩，极大振奋了民族精神。英国是现代曲棍球运动发源地，希望球队在比赛之余和英国队员多交流，进一步增进友谊。疫情以来中英各领域交流受到影响，两国体育交流合作热情不减。今年以来，国家羽毛球队、女子曲棍球队、7人制橄榄球队等先后来英比赛训练，为两国人文交流持续注入正能量，进一步提升了两国关系。他希望球队继续做好防疫，确保全体人员健康安全，并预祝球队在未来比赛中取得更多好成绩。

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