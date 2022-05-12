新华社北京5月12日电（记者马卓言）外交部发言人赵立坚12日表示，美方应停止借涉台问题搞政治操弄、“以台制华”，不能打着“合作”的幌子搞选边站队，在涉及中国核心利益的问题上玩火。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔11日在“美国和平研究所”活动上称，即将举行的美国—东盟领导人峰会将谈及中国等议题。美深刻意识到不能分散对印太注意力，将寻求加大对东盟国家投资和接触。美最想强调的是，希采取措施维护台海和平稳定。美继续奉行一个中国政策，不支持“台独”，无意采取挑衅行动，但希表明遏制挑衅举措的意愿。中方对此有何评论？

赵立坚强调，关于台湾问题，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守在台湾问题上向中方作出的政治承诺，把拜登总统有关美不支持“台独”表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄、“以台制华”。

赵立坚说，关于美国-东盟领导人峰会，美国作为域外国家应当为地区和平发展发挥积极建设性作用，而不是损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作。“美国更不能打着‘合作’的幌子搞选边站队，在涉及中国核心利益的问题上玩火。”

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