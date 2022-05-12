新华社莫斯科5月12日电 俄罗斯方面11日否认有在俄全境或个别地区实施战时状态的计划。俄媒报道称，俄军在马里乌波尔一处“亚速营”基地发现英文军事教材。

——俄说没有实施战时状态的计划

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日在回答记者提问时表示，俄总统普京没有因乌克兰局势在俄全境或个别地区实施战时状态的计划。

美国国家情报总监海恩斯此前在美国参议院听证会上表示，普京似乎可能实施战时状态，包括将工业转入战时状态。

——乌关闭过境站点致俄输欧天然气减少

乌克兰天然气运输系统运营公司10日说，11日起将暂时停止从乌克兰东部一处关键站点向欧洲输送俄罗斯天然气。

俄罗斯天然气工业股份公司发言人谢尔盖·库普里亚诺夫11日说，该公司当天通过乌克兰向欧洲供应7200万立方米天然气，而前一日的输气量为9580万立方米。乌方的举措使该公司通过乌克兰向欧洲输送天然气的可靠性严重下降。

佩斯科夫当天对此评论称，俄方一直都可靠地履行天然气供应合同义务，并将继续这样做。

——俄军在乌“亚速营”基地发现英文军事教材

乌克兰武装部队总参谋部11日通报，俄军继续封锁马里乌波尔市亚速钢铁厂。在大炮和坦克火力支持下，俄军不断发起突击行动。

俄罗斯卫星通讯社11日报道，俄军在马里乌波尔一处属于乌方军事力量“亚速营”的基地发现一本英文军事教材。在课后练习题中，有教人如何看北约地图的内容，包括介绍北约地图通用符号，这些符号用来区分不同类型的战斗单位和防御工事。俄方指称“亚速营”是新纳粹军事组织，而马里乌波尔是“亚速营”的大本营。

俄乌冲突爆发以来，美国等西方国家已多次向乌克兰提供军援。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫11日表示，美国计划对乌克兰提供规模空前的“援助”并不是热爱乌克兰，更不是为了支持本国经济。其目标是继续对俄发动代理人战争，希望给俄造成严重失败，以限制俄经济发展和国际政治影响力。

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