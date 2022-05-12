新华社北京5月12日电 记者12日从国家中医药管理局获悉，2022金砖国家传统医药高级别会议于5月11日在北京和福建漳州以线上线下相结合形式举行。金砖国家传统医药主管部门官员及专家围绕“加强金砖国家传统医药合作，携手抗击新冠疫情，共同助力构建人类卫生健康共同体”这一主题深入探讨，并一致通过《2022金砖国家传统医药合作在线倡议》。

《2022金砖国家传统医药合作在线倡议》呼吁联合开展对传统医学防治新冠肺炎等重大感染性疾病相关研究工作，发挥传统医学在疫情防控中的独特优势和作用，为传统医学进一步参与全球疫情防控提供更多借鉴和参考，增添更多有力武器。金砖国家将在传统医学医疗、教育、科研以及药材资源方面广泛交流与合作，建立金砖国家间人才培养与交流机制，以多种形式培养传统医学国际化人才。

会上，国家中医药管理局局长于文明在致辞中说，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府坚持不断完善诊疗方案，坚持中西医结合，中医药全面、深度参与中国疫情防控救治，应用中医药及中西医结合防控救治效果非常显著。

于文明表示，本次会议将进一步奠定金砖国家在传统医学领域的合作基础，进一步推动传统医学在改善全球卫生治理中发挥更大的作用，进一步促进共建人类卫生健康共同体，助力实现“人人享有健康”的美好愿景。

来自中国、印度、南非、巴西、俄罗斯等金砖国家的官员代表和传统医药专家近百人参加了会议。

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