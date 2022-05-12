新华社北京5月12日电 述评：“动态清零”为中国和世界经济带来更大确定性

新华社记者傅云威 张一诺

近来，有外国商会负责人担心，如果中国新冠疫情管控措施影响业务，一些外国公司会考虑中国的“替代选项”。然而，英国《金融时报》日前报道，即便在当下疫情防控的关键时刻，包括高盛集团和摩根大通等在内的多家国际投行仍然选择在上海推进雄心勃勃的业务扩张计划，用实际行动为中国经济投下信任票。

实践证明，疫情在全球蔓延以来，中国“动态清零”不仅为中国发展创造了一个更健康、安全、稳定的环境，同时也造福世界，为世界经济带来了更大确定性。

毫不动摇坚持“动态清零”总方针，让中国经济在高效防疫措施基础上，释放出举世瞩目的巨大韧性和活力，成为全球投资者的重要兴业沃土和财富之源。

作为2020年唯一实现正增长的主要经济体，中国经济2021年取得超预期成绩：经济总量突破110万亿元人民币，进一步巩固了作为世界经济“稳定器”“动力源”的地位。在此背景下，2021年中国引资规模创下历史新高，同比增长14.9%。今年第一季度，中国吸收外资仍保持两位数高增长，同比大涨25.6%。

谈及此类现象，英国伦敦经济与商业政策署原署长罗思义表示，中国吸引外资规模连年增长，已证明中国对外资的吸引力。“最重要的不是看它们（外资企业）说了什么，而是看它们做了什么，特别是看它们把钱投到哪里。”

毫不动摇坚持“动态清零”总方针，让中国经济具备了于非常之时、处非常之变的助力和底气，彰显了中国制度优势和治理效能，从根本上坚定长期投资者的信心。

正因为始终坚持人民至上、生命至上，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，中国才做到了辩证处理“救人”与“救市”、整体与局部、短期与长远等多对重要关系，从而最大限度减少疫情带来的负面影响，稳住了中外经贸合作之锚。进而，中国才有条件发挥其强大产业配套优势和超大规模市场优势，为世界经济提供稀缺的供给和需求。

近来，继多地疫情防控取得积极进展之后，上海抗疫总体态势稳中向好。历经疫情考验之后，中国将再次向世界证明“动态清零”总方针的重要价值。

围绕相关话题，英国《每日电讯报》日前刊文指出，中国的抗疫措施将确保医疗卫生系统能够抵御疫情冲击。控制住疫情的中国将迎来经济的快速增长。中国的崛起和中国强有力的经济仍然是二十一世纪“最重要的故事”。

毫不动摇坚持“动态清零”总方针，离不开必要的防疫措施，难免给一些外资企业带来暂时损失和困难。这是有效控制疫情、实现有序复工复产的必要代价。经受疫情考验之后，中国经济终将继续回馈世界。

外界有必要理解，像中国这样人口众多、医疗资源总量不足的发展中大国，一旦放弃“动态清零”总方针，其所造成的公共卫生风险难以估量。在人民生命安全、身体健康遭受重大威胁的情况下，复工复产如同无根之木，不可持久，不免陷入“抗疫乏力”与“复工失序”相交织的恶性循环。其结果只会严重损害中国经济，让外国投资者蒙受巨亏，乃至拖累世界经济复苏。那样的困局绝非各利益攸关方所乐见。

当前，中国政府正加快对外开放步伐，在更多领域、更大范围、更深层次赋予外商以国民待遇，不断缩短负面清单，改善营商环境，释放更多开放红利。立志于长期在华投资兴业的外国投资者，有望通过深耕中国市场，获得高增长收益。

格局决定结局。是只顾眼前利益，患得患失，游移不定，转向所谓的“替代选项”，还是登高望远，从长计议，保持定力，选择与中国共克时艰，共创未来？相信明智的企业家会作出富有远见的抉择。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。我们既然选择一起远航，就须同舟共济，同心向前。只有这样，才能在风雨之后，迎来海阔天空的明天。

(责编：贾文婷、杨牧)