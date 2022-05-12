人民网北京5月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

巴通社记者：王毅国务委员兼外长昨天同巴基斯坦外长比拉瓦尔举行了视频会晤。我们注意到，这是新政府就职以来，中巴外长之间首次会晤。你能否提供更多信息？

赵立坚：昨天，王毅国务委员兼外长同巴基斯坦外长比拉瓦尔举行视频会晤。这不仅是巴基斯坦新政府就职以来，中巴外长之间首次会晤，也是比拉瓦尔外长就职以来首次正式双边活动。两国外长就深化两国全天候战略合作伙伴关系和务实合作达成重要共识，并就进一步加强在巴中国公民、机构安全保障交换意见。两国外长都认为：

首先，中巴要赓续传统友谊。对华友好始终是巴基斯坦国内超越一切政治分歧、全国上下高度一致的共同认知。比拉瓦尔外长重申巴中友谊是巴外交政策的基石，也是巴战略优先事项，巴新政府将以“巴基斯坦速度”推动巴中关系向前发展。王毅国务委员也强调，中巴友好代代相传，不会因一时一事动摇或改变。相信在双方共同努力下，中巴全天候战略合作伙伴关系必将得到进一步发展，传统友谊必将得到进一步弘扬。

其次，中巴要深化各领域务实合作。中方愿同巴方深入对接发展战略，支持巴维护经济和金融稳定努力。双方同意继续高质量共建中巴经济走廊，运营和建设好现有重要项目，进一步深化产业等领域合作，增强巴经济发展的动能和韧性。大力推进民生领域合作，让走廊更好惠及沿线群众，实现“一带一路”倡议高标准、可持续、惠民生目标。

最后，中巴要深化反恐和执法安全合作。过去一段时间，巴基斯坦连续发生针对中国在巴人员的恐袭事件。中国政府和中国领导人对此极为重视，中国社会和民众对此高度关注。巴方承诺彻查案件，将凶手绳之以法，同时进一步强化中方在巴项目和人员安保，坚决防止针对走廊的恶意挑拨和破坏，不让任何势力破坏中巴关系图谋得逞。

总台央视记者：据报道，截至11日，菲律宾大选计票工作已完成98%，总统候选人马科斯及其搭档莎拉赢得60%选票，以压倒性优势胜选正副总统。中方对此有何评论？对下步中菲关系发展有何期待？

赵立坚：习近平主席、王岐山副主席已于11日分别向马科斯当选总统、莎拉当选副总统致电祝贺。

正如习近平主席在贺电中所强调的，中菲是一衣带水的邻居、风雨同舟的伙伴。近年来，在双方共同努力下，中菲关系不断巩固提升，为两国人民带来福祉，为地区和平稳定作出贡献。当前，中菲两国都处在关键发展阶段，双边关系面临重要机遇和广阔前景。中方高度重视中菲关系，愿同菲方一道，坚持睦邻友好，坚持携手发展，深入推进两国全面战略合作关系，造福两国和两国人民。

《北京日报》记者：11日，美国内政部发布报告称，500多名美土著儿童死于美政府开办的印第安人寄宿学校。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到上述报告。该报告证实了美国印第安寄宿学校中原住民儿童遭受虐待的悲惨历史。报告称，随着调查展开，预计死亡儿童人数将增至数千乃至数万。

这份报告可以说是“千呼万唤始出来”。在此之前，美国政府从未对这类学校的真实状况进行正式统计，也从未证实到底有多少原住民儿童在这些学校上学、死亡或失踪。实际上，美方一开始并不愿意承认这段历史，甚至刻意隐瞒。最终迫于原住民和国内外强大压力不得不开展调查，而一经调查就发现了震惊世界的事实。根据这份报告内容，1819年至1969年，美国原住民儿童在400多所联邦印第安寄宿学校中遭受了鞭打、性虐待、强迫劳动和严重营养不良等不公平对待，超过500名儿童死亡。

美国立国根基建立在对原住民惨无人道的屠杀和迫害之上。原住民问题是美国原罪，印第安寄宿学校就是其中一大罪证。印第安人曾是北美主体人口，由于被屠杀和驱逐，印第安人人口锐减，如今只占美国人口的2%。美国通过强迫分离和安置原住民儿童实现文化同化和强占土地，给几代人造成难以抚平的创伤。时至今日，美国印第安人依然遭受歧视，健康堪忧，生活困顿。在美国所有族裔群体中，印第安人的预期寿命最短，贫困率和青年酗酒率最高，社区医生与患者比例最低。2019年，约25%的印第安人生活在贫困中，为全美平均水平的2.5倍。

美国原住民寄宿学校的黑暗历史，只是美国系统性种族主义和人权问题的冰山一角。亚裔、非洲裔、拉美裔、穆斯林等少数族裔民众至今仍无法自由呼吸，无法获得安全。美方研究机构数据显示，2021年全美针对亚裔的仇恨犯罪飙升339%。从塔尔萨大屠杀到弗洛伊德，再到不久前死于警察暴力执法的密歇根州男子利奥亚，种族歧视阴云之下丧命的非裔名单还在不断延续。占美国总人口19%的拉美裔只拥有2%的财富，93.7%的穆斯林生活在“伊斯兰恐惧症”的阴影中。

美方理应将“人人生而平等”的承诺落到实处，采取措施真正抚慰少数族裔的创伤。更为重要的是，美方应以史为鉴，切实治疗种族主义顽疾，避免一而再、再而三地重演人权悲剧。

韩联社记者：第一个问题，有消息称，美国最快可能于5月启动“印太经济框架”，韩国和日本都有望加入。中方对此有何评论？第二个问题，有媒体报道，朝鲜发现了新冠病毒确诊病例。中方是否会对朝方进行防疫以及疫苗等方面的合作？

赵立坚：关于第一个问题，中方认为任何亚太地区的区域合作框架，都应顺应和平与发展的时代潮流，增进地区国家间互信与合作，都应体现开放、透明、包容、平等、互尊、互信和互利理念，坚持尊重主权、不干涉内政原则。亚太是合作发展的热土，不是地缘政治的棋局。中方愿同各方一道，秉持开放合作、互利共赢的宗旨，抵制冷战思维的小圈子，共筑亚太合作的大舞台。

关于第二个问题，中朝是山水相连的友好邻邦，双方有守望相助的优良传统。新冠肺炎疫情发生以来，朝方一直坚定支持中方抗疫，中方对此深表感谢。我们对朝方当前面临的防疫形势感同身受。作为同志、邻居和朋友，中方随时准备为朝方抗击疫情全力提供支持帮助。

半岛电视台记者：第一，国际社会呼吁对以色列军队射杀半岛电视台记者一事进行公开、透明、独立的调查。以方表示准备与巴方合作进行调查，但遭到巴方反对。巴勒斯坦人期待公正的国际调查。中方对此有何看法？是否准备在此事件中发挥作用？第二个问题，重复我昨天的提问，中方对以色列昨天射杀半岛电视台记者的行为持何立场？

赵立坚：对于你提的第二个问题，昨天我已经表明中方立场。我知道她是你的同事，我们对此感到震惊，对你也表示深切同情。中方一贯坚决反对并强烈谴责针对正常履行职责的新闻记者的暴力行为。我们希望有关事件得到依法、公正处理。

关于你提到的国际调查，中方原则上对此表示支持。我们认为有关事件应该得到公正处理。

湖北广播电视台记者：据报道，美国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔11日在美国和平研究所活动上称，即将举行的美国-东盟领导人峰会将谈及中国等议题。美深刻意识到不能分散对印太注意力，将寻求加大对东盟国家投资和接触。美最想强调的是，希采取措施维护台海和平稳定。美继续奉行一个中国政策，不支持“台独”，无意采取挑衅行动，但希表明遏制挑衅举措的意愿。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。关于台湾问题，我愿再次强调，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守在台湾问题上向中方作出的政治承诺，把拜登总统有关美不支持“台独”表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄，搞“以台制华”。

关于美国-东盟领导人峰会，中方认为，美国作为域外国家应当为地区和平发展发挥积极建设性作用，而不是损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作。美国更不能打着合作的幌子搞选边站队，在涉及中国核心利益的问题上玩火。

凤凰卫视记者：香港特区警方日前以涉嫌勾结境外势力危害国家安全罪名逮捕天主教香港教区荣休主教陈日君等多人。梵蒂冈和美国白宫先后声称对事件表示关注。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到相关报道。我想强调的是，香港是法治社会，任何组织和个人都不能凌驾于法律之上，所有违法行为都应当受到法律的惩处。我们坚决反对任何诋毁香港法治、干预香港事务的行径。

《环球时报》记者：据报道，近日澳大利亚总理莫里森在竞选活动中称，中国政府正试图对整个太平洋地区的国家施压。他同该地区其他国家领导人一样，非常担心中方利用中所安全合作协议等安排进行干涉与入侵，关切此举对南太地区和平、稳定和安全造成的影响。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中国同所罗门群岛开展安全合作建立在相互尊重、平等协商的基础上。这有利于促进所社会稳定和长治久安，符合南太地区共同利益。中所安全合作坦坦荡荡，光明磊落，合理合法，无可指摘。

我倒想问问，澳方宣称所罗门群岛是其“后院”，要对中所安全合作划“红线”，这不是胁迫，又是什么？澳方对所政府行使主权权利、自主开展对外合作百般阻挠，这不是干涉，又是什么？澳方与域外国家暗箱操作，拼凑军事集团，加剧核扩散风险，这不是挑起地区形势紧张、企图搞地区霸权，又是什么？所罗门群岛的主权也是主权。澳大利亚个别政客应停止颠倒黑白、贼喊捉贼。

美联社记者：你能否提供关于王毅国务委员兼外长访问所罗门群岛的最新信息？

赵立坚：我不掌握相关情况。

路透社记者：路透社报道称，拜登政府已起草行政令，授权美司法部阻止中国等国家获取美国公民的数据。外交部有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。在数据安全问题上，中方一贯是坦荡、开放、合作的。中国法律对于保障包括数据安全和个人信息在内的公民和组织合法权益作出了明确规定。中国政府严格践行数据安全保护有关原则，禁止并依法打击相关违法行为。中方还提出了《全球数据安全倡议》，明确呼吁各国不得直接向企业或个人调取境外数据。

各国都有权采取措施保护本国公民个人数据和隐私，但相关举措应是合理、科学的，不应沦为个别国家泛化国家安全概念、滥用国家力量无理打压特定国家和企业的工具。

(责编：贾文婷、刘慧)