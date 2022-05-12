新华社加拉加斯5月11日电 专访：美国国家民主基金会是反民主的“犯罪组织”——访委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任德尔加罗

新华社记者徐烨 王瑛

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗11日表示，在冷战背景下成立的国家民主基金会是美国用来反对和破坏其他国家民主体制的工具，是系统性违反国际法和国与国之间和平共处原则的“犯罪组织”。

作为国际问题和法律专家的德尔加罗在接受新华社书面专访时说，国家民主基金会是强推美国扩张主义对外政策的重要工具，主要通过所谓“民主问题”粗暴干涉他国内政和主权。

德尔加罗说，国家民主基金会是资助颠覆和破坏东欧社会主义国家、推动苏联解体进程的重要工具。此外，它为尼加拉瓜反对派暴力夺权提供资金支持，在煽动和策划乌克兰、格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦等国的“颜色革命”中更发挥了至关重要的作用，还是委内瑞拉和古巴反对派的长期坚定支持者。

他说，种种事实表明，国家民主基金会到处打着“促进民主”口号，但事实上对严重违反人权和民主原则的行为视而不见，只考虑是否符合美国的地缘政治和经济利益。

德尔加罗说：“在某种程度上，国家民主基金会成立的目的，就是为美国中央情报局在全球开展颠覆行动提供掩护并输送资金。”

“我们还注意到，该基金会频繁干预中国香港和台湾事务，其目的是破坏中国的和平稳定与领土完整。”他说。

德尔加罗说，国家民主基金会成立以来的全球活动记录表明，该基金会系统性违反国际法和国与国之间和平共处的原则，应被定性为一个“犯罪组织”。

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