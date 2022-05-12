新华社北京5月12日电 美国新冠疫情近期再度反弹。美国疾病控制和预防中心预测，未来四周单日新增新冠住院和死亡人数将持续攀升。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇11日再次强调接种疫苗加强针的必要性。

美疾控中心数据显示，美国眼下平均日增确诊病例7.5万例，而一个月前这一数字为3万例；新冠住院患者已超过2万人，为3月中旬以来最多；日均新增住院患者上周增加了18.1%，已达到日均逾2500人。

美疾控中心预测，美国今后两周将新增新冠死亡病例5400例，加利福尼亚州、纽约州和佛罗里达州未来几周新增死亡人数最多。

值得注意的是，盖洛普咨询公司11日发布的一项民意调查结果显示，尽管新增病例持续攀升，美国民众对感染新冠病毒的担忧却降至2021年7月以来最低水平。这项调查于4月中旬展开，正值美国疫情出现反弹。

民调显示，不到三分之一的调查对象表示“有点”或“非常”担心染疫。多数人认为疫情正在好转，21%认为“情况不变”，12%认为疫情变得更糟。另外，不少人放松警惕，不再遵守保持社交距离等防疫措施。

“（疫情）绝没结束，”福奇在近期一次活动中强调，“我们仍在经历一场全球大流行。”在福奇和一些卫生专家看来，接种新冠疫苗及其加强针将继续为预防新冠重症提供重要保护。

福奇10日接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，美国完成疫苗接种者中的新冠死亡人数有所增加，但其中大多为老年人，他们自身免疫力低下或有基础性疾病。另一个新冠重症和死亡群体是仍未接种疫苗人群。

目前，大约三分之一美国人尚未完成新冠疫苗全程接种，而在符合接种疫苗条件的人群中，仍有半数左右未接种第一针疫苗。

福奇11日接受美国全国广播公司采访时重申，当前奥密克戎毒株蔓延，“显然”有必要接种加强针。“你看看未接种疫苗人群的住院和死亡人数，并把这些数据与已接种疫苗及加强针人群对比，差异非常明显。”

美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，美国迄今累计新冠确诊病例超过8200万，累计死亡病例近99.9万例。另据路透社11日发布的数据，美国累计新冠死亡病例已经超过100万例，相当于每327名美国人中有一人因感染新冠病毒死亡。（刘曦）

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