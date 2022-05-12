成立于1983年的美国国家民主基金会（National Endowment for Democracy，简称NED），是一个在全世界很多国家都不受欢迎的组织。该基金会披着“非政府组织”的外衣，戴着“民主”的假面，充当美国政府“马前卒”“白手套”和“民主十字军”主力，干着颠覆别国合法政府、培植亲美傀儡势力的勾当，早已引发国际社会强烈不满。

美国政府颠覆他国政权的“白手套”

美国国家民主基金会名义上是“对别国民主提供支援”的“非政府组织”，但从诞生之初，它便带着美国政府的天然基因。该基金会依赖白宫和美国国会的持续资金支持，遵照美国政府命令，采用资金资助形式操纵、指挥全球多家非政府组织向目标国家和地区输出美国价值观、实施颠覆渗透破坏、煽动所谓“民主运动”等。拿着美国政府的钱，办着美国政府的事，美国国家民主基金会是名副其实的“白手套”，为美国政府颠覆他国政权的罪恶行径服务。

该基金会创始人艾伦·温斯坦早在1991年接受《华盛顿邮报》采访时就直言不讳地表示：“我们现在做的许多事情就是25年前美国中央情报局做的事情”。美国国家民主基金会因此在国际上被称为“第二中情局”。

美国国家民主基金会有四个“核心受让机构”：美国国际民主研究院和美国国际共和研究院，主要负责扶植当地政治团体；美国国际劳工团结中心，主要负责推动工会组织和工人运动；国际私营企业中心，主要负责拉拢私营企业。通过这四个组织，美国国家民主基金会成为世界各地分裂暴乱、“颜色革命”、政治危机、谎言谣言、价值渗透的幕后“黑手”。

颠覆政权的大“黑手”

在美国国家民主基金会的任务列表中，颠覆目标国政权是重中之重。

根据该基金会早期文件，上世纪80年代末期该基金会主要在东欧活动。之后在世界各地的“颜色革命”中，在各种分裂势力的背后，都有美国国家民主基金会的身影。该基金会及其四个“核心受让机构”，通过输送资金培植政治势力，策动分裂动乱，煽动暴力示威，从事各种破坏行动，粗暴干预他国政治议程，意图颠覆目标国政权。

1989年8月27日，《华盛顿邮报》发表题为《我们是如何帮助团结工会取胜的》报道，指出美国国家民主基金会向波兰团结工会提供资金支持，帮助他们推翻当时的政府，开启了东欧剧变的序幕。

2000年，美国国家民主基金会资助、策动塞尔维亚“天鹅绒革命”，颠覆了时任米洛舍维奇政府。《华盛顿邮报》在对塞尔维亚“天鹅绒革命”的事后剖析中写道，美国资助的顾问在反塞尔维亚运动的几乎每一个方面，都在幕后发挥了关键作用。他们追踪民意调查，训练数千名反对派活动人士，并帮助组织了至关重要的平行计票。

2003年，格鲁吉亚爆发“玫瑰革命”，时任总统谢瓦尔德纳泽被迫下台。从“选择”反对党领袖，到为反对派培训人员，再到提供巨额资金，美国国家民主基金会全程策划参与“玫瑰革命”。

2004年底，乌克兰“橙色革命”中，美国通过美国国家民主基金会等组织向乌克兰反对派提供了6500万美元资金。

自2010年起，“阿拉伯之春”席卷中东地区，美国国家民主基金会作为幕后“黑手”，在埃及、也门、约旦、阿尔及利亚、叙利亚、利比亚等国，打着支持女权、新闻自由、人权活动等幌子，向亲美个人和团体提供资助，输出各式反政府思想，煽动“颜色革命”。“阿拉伯之春”并未给阿拉伯世界带来“春天”，反而让相关国家深陷战争、社会动乱和经济衰退的泥淖，人民实现自由和社会正义的愿望彻底破灭。

除了资助、策动“颜色革命”，美国国家民主基金会还在拉美、非洲、亚洲等地区活动，广泛接触政治团体，培植亲美的反对派势力，粗暴干预他国内政。委内瑞拉、尼加拉瓜、海地、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、泰国等国，均遭遇其“黑手”。

煽动分裂的“恶势力”

在中国，美国国家民主基金会是煽动“疆独”“藏独”“港独”等诸多分裂活动的幕后恶势力。该基金会还与“台独”势力勾结，企图鼓动分裂，搅扰台海稳定，引起海峡两岸中国人的愤慨与反对。

美国国家民主基金会是诸多“疆独”势力的主要资金来源。该基金会前主席卡尔·格什曼曾公开妄称“中国新疆问题的解决之道是在中国进行另一场颜色革命，中国发生政权更迭，成为一个联邦共和国”。2019年6月，格什曼在该基金会的“民主奖”活动上，公开发表支持“东突”的言论，为“疆独”势力张目。

美国国家民主基金会还为众多“藏独”组织提供资金，为“藏独”分子颁奖，与“藏独”分子频繁接触，支持“藏独”活动。

在香港，据香港舆情分析机构“正思香港”研究美国国家民主基金会官网发现，从1994年起，该基金会即开始资助香港反对派组织和媒体，操控他们开展各种示威抗议活动。从2003年至今，在非法“占中”“反修例”暴力示威游行等香港街头运动中，都有美国国家民主基金会在幕后组织、策划、指挥和输送资金。西班牙《起义报》网站曾发表题为《跟踪香港暴力活动背后的资金》文章指出，美国国家民主基金会向非政府组织和社会团体提供资金甚至武器，煽动年轻人走上街头，其目的是破坏中国的稳定局势，阻碍中国的崛起。

谎言谣言的“制造机”

美国国家民主基金会为达到遏制目标国发展、颠覆目标国政权的目的，极尽污蔑抹黑之能事，是诸多谎言谣言的制造机和传播器。该基金会的谎言谣言通常穿着媒体调查、学术报告的外衣，妄图以“客观公正”的假面蒙蔽世人。

诸如“种族灭绝”等荒谬至极的涉疆谎言，就是美国国家民主基金会资助的“世界维吾尔代表大会”和“人权观察”组织制造并传播的。新冠疫情暴发后，美国国家民主基金会资助的“美国维吾尔人协会”及其下属机构不断传播右翼阴谋论，恶意将新冠疫情和所有相关死亡归咎于中国，传播中国“正在对世界发动病毒战争”“为了引发大流行故意输出这种病毒”等谣言，为美国等西方国家一些势力煽动反华、反亚裔的情绪推波助澜。

在美国国家民主基金会的抹黑“工具包”里，除了谎言谣言，还有炮制各类概念，打击美国的“敌对”国家。

如2017年11月，美国国家民主基金会研究部发布所谓报告，炮制“锐实力”概念，鼓吹新一轮“威胁论”，妖魔化中国和俄罗斯。

该基金会资助的“无国界记者组织”，长期鼓动国际社会、广告商、新闻工会以及外国政府等“区别对待”中国媒体，鼓噪警惕中国媒体“威胁”。新冠疫情暴发后，“无国界记者组织”又抛出“呼吁中国抗疫信息透明”等不负责任的言论，并制造谣言。

美国国家民主基金会，打着“民主”的幌子，干着不堪的勾当，在世界各地播下动乱的种子，导演无数的悲剧。美式民主在国际上形象早已崩塌，这个假“民主”之名行祸乱世界之实的罪恶组织，其真面目也必为全球民众所唾弃。（记者：乔继红、林翔、崔嘉琪、孙振楠；编辑：孙萍、王科文）

(责编：苏缨翔、贾文婷)