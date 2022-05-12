新华社华盛顿5月11日电（记者孙丁）美国内政部11日发布“联邦印第安人寄宿学校真相倡议”项目调查报告第一卷，呈现当年这些学校里原住民儿童的悲惨遭遇。

据这份106页的调查报告，数百名印第安人儿童在联邦印第安人寄宿学校系统中死亡，随着调查工作继续展开，这一数字预计将达到数千或数万。

调查发现，联邦印第安人寄宿学校系统采用军事化方法，组织儿童进行军事训练；并试图通过教育同化印第安人、阿拉斯加原住民和夏威夷原住民儿童，改变他们的身份。学校使用的手段包括：将印第安人儿童名字改为英文名，剪掉印第安人儿童的头发，禁止印第安人、阿拉斯加原住民和夏威夷原住民的语言、宗教和文化习俗。

调查还发现，联邦印第安人寄宿学校系统主要侧重体力劳动等教育，这使得印第安人、阿拉斯加原住民和夏威夷原住民就业选择与美国工业化经济脱节，进一步破坏了部落经济。

美国内政部长德布·哈兰11日发表声明说，联邦印第安人寄宿学校政策造成了家庭分离和文化灭绝，给好几代人造成了代际创伤，这些后果令人心碎，“我们持续看到这种试图同化原住民的证据”。

去年5月，加拿大不列颠哥伦比亚省原住民在一所印第安人寄宿学校旧址发现了215具无名儿童遗骸，震惊加拿大和国际社会。哈兰随后宣布启动“联邦印第安人寄宿学校真相倡议”项目，调查美国印第安人寄宿学校造成的生命损失及持久影响。

从1819年印第安人《文明开化基金法》开始，美国制定和实施一系列法律和政策，在全国范围建立原住民寄宿学校。美国内政部指出，这些学校迫使原住民儿童离开家庭和族群到偏远寄宿学校，目的是在文化上同化他们。

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