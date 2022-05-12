新华社萨格勒布5月12日电（记者李学军）克罗地亚前总统约西波维奇日前在萨格勒布接受新华社记者采访时说，今年是克罗地亚和中国建交30周年，这将为两国关系发展注入新动力，提供新契机。

约西波维奇说，1992年5月，作为联合国安理会常任理事国的中国同克罗地亚建交，意义非常重大，因为当时克罗地亚正在为获得国际社会承认而努力。克中两国建交后关系发展良好，务实合作不断加深。

约西波维奇表示，中国是世界第二大经济体，克罗地亚十分重视对华合作。中国企业承建的佩列沙茨大桥在克罗地亚有口皆碑。

约西波维奇强调，除了双边关系，中国、克罗地亚、欧盟三方之间应建立更密切的关系与合作。在应对全球安全等问题上，中国的积极参与是至关重要的。克罗地亚始终坚定支持中国和欧盟开展更密切合作。

采访中，约西波维奇回忆起他于2010年至2015年担任总统期间与中国的交往。他说，他曾多次访华，积极推动克政府落实向中国投资敞开大门的各项措施。他坚信克中两国关系的发展前景一定会更加美好。

1992年5月13日，中国同克罗地亚建交。2005年，中克建立全面合作伙伴关系。

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