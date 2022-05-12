新华社北京5月12日电 英国和欧洲联盟因“脱欧”风波再起。英国政府11日要求就协议中的“北爱尔兰议定书”重新谈判，否则将撕毁相关内容；欧盟则警告，“脱欧”协议具有法律约束力，重新谈判“不在选项中”。

英国2021年1月正式脱离欧盟，“北爱尔兰议定书”是“脱欧”协议的一部分。根据协议，北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。不过，英国大不列颠岛进入北爱地区的部分商品需接受海关和边境安全检查。北爱地区亲英派认为，这种在北爱与英国其他地区之间设关卡的做法是在制造分隔。

过去数月，英国一直抱怨议定书太僵化，干扰北爱地区贸易，加剧政治不稳定，要求修改。

欧盟去年10月发布修改建议，包括通过削减海关手续、简化认证和减少边检来促进大不列颠岛与北爱尔兰之间的货物流通。此外，欧盟还同意修改自身规则以保证北爱地区药品供应不间断。

英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯本月11日发表声明，拒绝欧盟上述提议。她说，欧盟方面的提议不仅没有解决关键问题，在某种情况下甚至使英国倒退。英国方面希望通过谈判得到解决方案，一旦无法达成，英国“将不回避采取行动”。

按路透社说法，英国考虑单方面撕毁协议相关内容，还表示可能与欧盟打贸易战。在通货膨胀加剧的背景下，这给欧盟敲响了警钟。

英国《泰晤士报》报道，首相鲍里斯·约翰逊领导的政府可能通过立法取消大不列颠岛与北爱之间的货物检查，让北爱地区无需遵守欧盟相关规定。

对此，欧盟指责英国没有尊重具有法律约束力的“脱欧”协议。一名欧盟外交官指出，如果英国单方面修改“北爱尔兰议定书”，将是极其不负责任的行为。

欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇10日说，欧盟方面“一直不知疲倦地提出创造性的长期解决方案，在如何实施议定书方面显示出灵活性”。他警告，“北爱尔兰议定书”是“脱欧”协议的基石，是国际协议，因此重新谈判不在选项中。

德国总理奥拉夫·朔尔茨也警告英国不要撕毁“北爱尔兰议定书”：“我们为北爱尔兰找到一条好路，任何人都不应单方面废除、破坏或以任何其他方式改变我们之间已经达成的协议。”他表示，这个问题相当复杂，不仅涉及英欧关系，还将影响整个地区的和平发展。（张旌）

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