新华社加拉加斯5月11日电（国际观察）反制措施及有效抗疫助推委内瑞拉经济回暖

新华社记者徐烨 王瑛

近日，瑞士信贷银行将委内瑞拉2022年经济增长预期调高至20%，委总统马杜罗日前也表示今年该国经济可能取得超10%的增长。委专家和民众认为，在美国严厉的经济制裁和金融封锁下，委近期经济发展势头良好，这主要得益于委政府果断的反制裁措施以及来自国际社会的抗疫合作。

根据委政府公布的最新数据，今年第一季度委国内贸易量同比增加了25%，出口增加184%，进口增加84%，税收增加350%。马杜罗日前发表电视讲话时表示，委内瑞拉人民创造性地抵抗了美国政府不断加码的非法单边制裁和封锁，打赢了美西方对委发动的持续5年的经济战。

委内瑞拉全代会议员、经济学家托尼·博萨接受新华社采访时说，2020年底委制宪大会通过并颁布的《反封锁法》是实现经济增长的重要保证，这部法律的实施为政府稳定本币汇率和促进经济复苏提供了保障。“在过去一年中，委政府成功控制了超级通胀，并将本币兑美元汇率稳定下来，这是一个重大的胜利。”

2020年11月，在美国连续多年严厉制裁对委经济民生造成严重打击的背景下，委颁布了《反封锁法》，成为委吸引国内国际投资、打破美制裁封锁的法律武器，为国家经济社会发展开辟了新道路。《反封锁法》主要措施包括：保护并发展委国内生产力，推动实施经济改革，提高行政管理效率，向国际投资者开放更多合作与投资领域，并为此提供更加灵活和保密的合作机制及法律支持。

此外，委政府还坚持推动国产替代进口战略，大幅增加石油以外其他产品的出口，减少本国经济对外依赖，逐步实现自给自足，并通过融资便利与税收减免等措施积极扶持国内中小企业发展。《反封锁法》实施一年后，2021年委经济实现了自2018年以来首次正增长。

记者在首都加拉加斯看到，近一年来不断有新商店和超市开张，市场上货品齐全，私营经济蓬勃发展，本币兑美元汇率已连续5个月保持稳定，民众收入和购买力明显增加。

委国际问题专家弗拉基米尔·萨拉斯告诉新华社记者，除《反封锁法》外，经济复苏的另一个重要因素是来自中国、俄罗斯和古巴这些友好国家的抗疫合作。“在美西方对委制裁不松反紧的背景下，这几个国家对委提供了大量新冠疫苗和抗疫物资，是委成功控制疫情蔓延、实现经济增长的重要保障。”

委政府数据显示，当地18岁以上成年人的疫苗接种率达到100%，儿童接种率超过60%，除了3岁以下儿童，新冠疫苗基本覆盖全部人口包括老年人。委国内使用的多数新冠疫苗来自中国，大规模接种以来无明显不良反应报告。4月以来，委每日新增病例维持在100例内，国内社会生活自去年下半年起已基本恢复正常，对经济复苏起到了重要作用。

委政府认为，超高比例的疫苗接种率特别是对老年人等高危人群的全覆盖，以及民众自我防范意识的加强，是委防疫取得成功的主要原因，也是委全面放松社会管控，重启经济的重要保障。

加拉加斯出租车司机卡洛斯·格雷罗对新华社记者说，目前国家经济正逐渐改善，每天都能感受到好转的迹象。“在街上随处可见人们在排队买东西，很多人从商场里提着购物袋走出来，这就是经济重启的信号。”

今年早些时候，美国曾主动接触委内瑞拉试图恢复从委进口石油填补本国缺口，但委美第一轮谈判结束后至今无任何实质进展。博萨认为，即使美委关于恢复石油出口的谈判搁浅，这也不会明显影响委经济逐渐复苏、政治日趋稳定的趋势。“委政府已扛过内忧外患、被极度封锁和孤立的最黑暗时期。委经济触底反弹后有能力保持一段时间的强劲增长。”

美国自2018年起对委实施全方位的经济制裁和金融封锁，包括禁止委支柱产业石油和黄金等矿产品的出口，将委金融体系排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外等。据委政府估算，美对委单边非法制裁已累计造成超过1000亿美元的经济损失。

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