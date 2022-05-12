新华社联合国5月11日电 中国常驻联合国代表张军11日在安理会朝鲜半岛局势公开会上发言，强调追加制裁不是应对当前半岛局势的合适方式，对话协商才是解决半岛问题的唯一正确途径。

张军说，当前朝鲜半岛局势紧张的一面趋于突出，螺旋式升级的前景令人担忧。中方呼吁各方保持冷静克制，坚持对话协商的正确方向，避免采取任何可能加剧紧张局势、导致误判的行动。

张军说，对朝鲜半岛问题应历史地、全面地看，了解事情前因后果。自2018年起，半岛局势曾出现总体缓和态势。朝鲜采取一系列无核化和缓和形势的措施。令人遗憾的是，美方后来出现立场倒退，没有按照“行动对行动”原则回应朝方积极举措，导致朝美对话深陷僵局，半岛无核化进程停滞不前。

张军说，美国是半岛问题直接当事方，掌握着打破僵局的钥匙，应该为早日重启对话创造条件。尽管美方口头上声称愿无条件对话，但行动上却在持续加紧制裁和施压。这显然不具建设性。美方提出新的安理会决议草案，核心是进一步追加制裁，这不是应对当前半岛局势的合适方式。中方相信，如果美方改变消极态度，安理会成员是可以达成共识的。

张军说，作为朝鲜半岛近邻，中国高度关注半岛局势，始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。中方对最近出现的一些消极动向严重关切。有的国家要求朝鲜实现无核化，自己却在推进有严重核扩散风险的核潜艇合作。有的国家关切朝方军力发展，同时又高调开发高超音速武器等进攻性武器系统。有关国家的个别政客以应对安全威胁为借口，公开主张讨论实现“核共享”。

张军说，中国提出全球安全倡议，对解决半岛问题具有重要指导意义。安全不可分割，一国的安全不能建立在他国不安全基础之上，这个道理在任何地方、任何时候都适用。中方再次呼吁，有关各方共同珍惜和维护半岛和平稳定，共同致力于推动建立半岛和平机制和半岛无核化进程，共同为此发挥建设性作用。

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