新华社北京5月12日电（国际观察）俄乌冲突“世界冲击波”之经济篇——西方制裁殃及全球 世界经济风险重重

新华社记者宿亮

俄乌冲突升级后，美国及其盟友对俄罗斯发起极限制裁，把世界经济政治化、工具化、武器化，对国际粮食价格、能源价格造成巨大冲击，令全球供应链“梗阻”越发严重，给艰难复苏中的世界经济设置更多阻碍。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，俄乌冲突使全球经济复苏遭受巨大挫折，其影响将导致143个经济体今年的经济增速预测值被下调，这些经济体占全球经济总量的86%。

粮食危机风险上升

俄乌均为农产品出口大国。根据世界贸易组织秘书处公布的数据，2019年，俄乌两国小麦、大麦和葵花籽产品出口量占全球的25%、15%和45%。世界银行行长马尔帕斯说，俄乌冲突及西方对俄制裁导致粮食、能源、化肥短缺，由此引发粮食安全危机，而遭受打击最大的是最贫困人群。

在中东，埃及是全球最大的小麦进口国之一，其小麦进口80%来自俄罗斯和乌克兰，当地一袋40公斤面粉的价格由今年2月份的430埃镑（约合23美元）涨至4月份的560埃镑（约合30美元）。黎巴嫩小麦进口商艾哈迈德·胡泰特说，该国小麦库存“只够维持民众一个半月的消费需求”。

非洲面临的问题同样严重。一些国际援助和慈善组织日前警告，受俄乌冲突、干旱、洪水等因素影响，西非地区正面临十年来最严重的粮食危机，目前有超过2700万人面临饥荒，这一数字到6月份可能再增加1100万。

远离冲突的拉美也受到波及。以全球主要大豆生产国之一的巴西为例，该国85%左右的化肥依靠进口，其中约五分之一来自俄罗斯，而俄工业和贸易部此前建议全面暂停化肥出口。如果巴西农民不得不高价购买化肥，或因减少使用化肥而导致农作物产量下降，大豆等农产品价格将进一步上涨。

英国伦敦阿伯丁投资公司新兴市场投资组合经理维克托·绍博说：“对许多国家来说，这样的上涨将对政治和社会稳定产生影响。”

能源体系受到冲击

除粮食外，俄罗斯还是能源出口大国，欧盟国家进口的石油和天然气分别有约三成和四成来自俄罗斯。俄乌冲突升级以来，受西方制裁措施和市场恐慌情绪影响，国际油价大幅上扬，一度逼近每桶140美元。近来，由于美元指数快速上涨，且欧盟对俄油气制裁措施迟迟未出台，令市场对供应的担忧有所缓解，国际油价有所回落，但仍徘徊在每桶100美元左右的高位。

能源价格大涨对欧洲国家的冲击尤为明显。“我们对（俄罗斯）能源产品实施制裁，认为这会损害俄罗斯经济。然而，制裁措施将对欧盟经济造成更大伤害。”意大利前经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇说。

法国今年3月份能源价格同比上涨29.2%，其中石油产品价格上涨43.5%、天然气价格上涨41.3%、电价上涨6.0%。德国超过一半的天然气进口来自俄罗斯，据德国价格监测机构估算，天然气价格大涨导致德国家庭每年的天然气支出增加一两千欧元。德国科隆经济研究所所长迈克尔·许特警告，如对俄实施全面能源禁运，可能导致德国失业人数升至400万。

值得关注的是，俄乌冲突对全球能源市场的影响可能会长期存在。欧洲国家或被迫寻找大幅减少对俄油气依赖的替代方案，俄也需要在发展中经济体开拓更大能源消费市场，这将导致全球能源结构调整。此外，俄为应对西方金融制裁，采取以卢布结算能源资源产品等反制措施，也会对国际能源定价和结算体系产生长期影响。

全球供应链现“梗阻”

俄乌冲突叠加西方对俄制裁导致全球供应链受到干扰，严重影响全球贸易正常运行。

乌克兰大批工厂停产，很多零部件供应无法保证，导致德国汽车制造商等企业减产甚至停产。俄罗斯方面，俄央行行长埃尔薇拉·纳比乌琳娜4月中旬说，西方制裁给俄带来的冲击最初主要体现在金融市场，但“现在开始越来越多地影响实体经济”，因为俄制造的“几乎所有产品”都依赖进口零部件。目前工厂可能仍有库存，但由于西方的出口限制，俄公司将被迫转移供应链或开始自己生产零部件。

俄原材料出口受阻也对全球经济带来干扰。例如，俄镍产量约占全球7%，市场担心俄若遭受进一步制裁，镍等金属的供应也将受到影响。从长远看，西方对俄制裁引发的全球供应链“梗阻”将令他们自食其果。有国家统计显示，2100多家美国公司和约1200家欧洲公司都与至少一家来自俄罗斯的直接供应商有业务往来。

美国高盛集团分析师表示，西方对俄制裁除影响贸易往来外，还会令各国企业对地缘政治风险的担忧上升，因此不得不通过供应渠道多样化和增加库存等办法来应对供应链可能出现的中断，这将极大增加企业运营成本。

经济复苏难上加难

全球经济复苏本就面临地区不平衡、政策不协调以及疫情不断反复带来的诸多不确定性，而俄乌冲突更令复苏进程难上加难。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出，世界面临着“一场危机中的危机”。

世界银行预计，今年乌克兰经济将萎缩45.1%，俄罗斯经济将萎缩11.2%；欧亚地区新兴市场和发展中国家经济将萎缩4.1%，而不是此前预计的增长3%。世界贸易组织预计，俄乌冲突可能导致今年全球贸易增速降至2.4%到3%之间，而不是此前预测的4.7%；全球经济增速下降0.7到1.3个百分点，降至3.1%至3.7%之间。

俄乌冲突升级前，在疫情造成的供应链“梗阻”、大宗商品价格的波动以及部分国家的超宽松货币政策等因素叠加影响下，全球通胀水平本已处在高位。俄乌冲突升级后，西方对俄极限制裁措施改变了能源等大宗商品供求关系，进一步推高各国通胀。美国劳工部数据显示，美国消费者价格指数同比涨幅已连续六个月高于6%，3月份同比上涨8.5%，涨幅刷新逾40年峰值。欧盟统计局公布的初步统计数据显示，4月份欧元区通胀率按年率计算达7.5%，连续6个月创历史新高。

分析人士指出，在高通胀的压力下，美联储正加快收紧货币政策，这将导致一些国家债务违约风险升高，令世界经济复苏面临更多风险。（参与记者：张欣）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)