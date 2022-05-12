新华社联合国5月11日电 中国常驻联合国副代表戴兵11日在安理会审议波黑问题时发言，呼吁国际社会加大对波黑的抗疫和发展援助。

戴兵说，波黑政局继续深陷僵局，波黑各方在国家治理重要问题上的分歧依旧突出，政治形势不确定性有所上升。当前，欧洲地缘政治形势面临新的挑战，给全球能源和粮食安全带来严重冲击。在新冠疫情的叠加影响下，波黑的经济和民生面临巨大压力，通货膨胀率快速攀升，失业率长期居高不下。国际社会尤其是欧盟和欧洲伙伴要继续加大对波黑的抗疫和发展援助，帮助波黑经济社会尽快恢复发展。

戴兵说，从维护波黑长期和平稳定、实现加入欧盟前景出发，波黑当前需要找到完全恢复主权的可行路径。国际社会应根据形势变化，本着公正、平衡、审慎态度，以波黑人民真正需要的方式提供建设性帮助。外部力量选边站队，无助于缓解波黑各族矛盾分歧。随意施加没有国际法依据的单边制裁，还可能激化矛盾，使本已十分困难的形势更加复杂化。这更不是解决问题的有效途径。

戴兵说，中方支持一切有利于维护波黑和平稳定的努力，赞赏塞尔维亚、克罗地亚等地区国家为此发挥的作用。中方注意到欧盟驻波黑多国稳定部队人员数量显著增加。希望欧盟部队继续在维护波黑局势安全稳定、协助扫雷、打击恐怖主义等方面发挥建设性作用。

戴兵说，中方在波黑问题上的立场是一贯、明确的。中方尊重波黑主权、独立、国家统一和领土完整，尊重波黑人民对国家前途的选择，鼓励波黑各方积极开展建设性对话与合作，实现民族和解。今年是波黑大选年。希望波黑各方相向而行，坚持通过对话协商寻求共识，共同推进国家政治议程。中方高度重视同波黑的友好关系，中方对波黑的友谊面向全体波黑人民，双方在农业、能源、基建、贸易等领域的合作不断深化。新冠疫情以来，中方已向波黑紧急提供疫苗，捐赠多批抗疫物资。中方将继续为波黑实现长期和平、稳定与发展提供力所能及的帮助。

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