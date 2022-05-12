新华社明斯克5月11日电（记者鲁金博）位于白俄罗斯首都明斯克东部郊区的中白工业园11日举行居民企业登记证书颁发仪式，迎来第90家入园企业。

中国AF综合物流有限责任公司当天注册成为中白工业园第90家居民企业，中白工业园管委会主任亚罗申科向AF综合物流有限责任公司代表颁发入园证书。当天，中国泓九集团股份公司意向入园签署协议也同时举行。

出席仪式的中白工业园开发公司总经理李钟汉表示，新居民企业将通过提供全方位的物流云系统服务赋能园区和白俄罗斯的物流企业，为白俄罗斯物流产业和中白跨境贸易的发展提供新动力，为中白工业园带来新的活力。

亚罗申科表示，希望年底前工业园居民企业达到100家。工业园管委会愿在所有问题上为入园企业提供支持。

截至目前，中白工业园90家入园企业中，现有中资企业46家、白资企业27家及第三国资本企业17家，协议投资总额12.61亿美元。

中白工业园位于明斯克机场附近，是白俄罗斯最大的招商引资项目，也是中白两国间重要的“一带一路”合作项目。

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