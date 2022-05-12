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中国驻意大利大使：中方将继续支持一切有利于建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制的努力

2022年05月12日08:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马5月11日电 （记者谢亚宏、孔歌）中国驻意大利大使李军华11日就中国对俄乌冲突立场、疫情形势等问题接受意主流媒体安莎社采访。

李军华表示，中方对俄乌冲突持续深感痛心，始终立足事情本身的是非曲直，支持和鼓励一切有利于和平解决冲突的外交努力，并以负责任态度为化减危机、缓和局势发挥建设性作用。中方愿继续同国际社会一道，呼吁俄乌尽早停火止战，通过谈判找到政治解决的良方。俄乌都是中国的友好国家、共建“一带一路”的重要伙伴，中方将继续支持一切有利于建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制的努力，并用自己的方式推动局势缓和发挥建设性作用。

李军华指出，中意对俄乌冲突并非“分处两岸”。俄乌是中意间搬不走的“邻居”，我们没有任何理由让战火在亚欧大陆延续升级。中方理解意欧安全关切，但国际实践充分显示制裁并非止战促和的根本之道，只有对话协商才是化解分歧的最有效途径。加大对俄极限制裁，只会加剧损害世界经济复苏和各国民生，让欧洲继续“流血”。意大利是欧盟重要成员国，中方愿同意方保持沟通，努力以更小代价为推动和平多发挥建设性作用。

李军华认为，各国抗疫理念、策略和措施因地制宜而有所不同，“动态清零”符合当前中国国情。这并非追求绝对的“零感染”，而是最短时间扑灭疫情，实现最大限度保护民众健康安全、国家整体的社会经济发展和正常生产生活。中国一季度的经济运行总体良好，也印证“动态清零”在中国是适用的，对世界是负责的。中国正加快平衡好抗疫和经济发展、正常生产生活的关系，努力探索并要求各地根据疫情变化总结经验做法，不断优化调整防控举措。

针对台湾问题，李军华指出，台湾问题同乌克兰问题有本质区别，没有任何可比性。台湾从来都是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国内政。一个中国原则是联合国大会第2758号决议的根本原则，也是国际社会的普遍共识。一些国家不应幻想在拱火乌克兰危机后，又企图把台湾推向危险境地。中国人民捍卫主权和领土完整的决心和意志坚定不移，玩火者必自焚。

(责编：王禹蘅、常红)

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