人民网布鲁塞尔5月11日电 （记者张朋辉）5月的荷兰鲜花怒放，春意盎然。10日，荷兰侨界庆祝中荷建立大使级外交关系50周年大型文艺汇演在海牙马戏团圆形剧场隆重举行，为观众呈现了一台中西合璧、精彩纷呈、礼赞中荷友谊的文艺盛宴。

本次活动由近50个华人社团联合举办。中国驻荷兰大使谈践，荷兰外交部亚大司司长卡琳·莫森莱赫纳，荷兰市长，来自10多个国家包括大使在内的外交官，以及国际组织，荷兰政、商、学各界，社会团体，中资企业，留学生，华侨华人代表等一千多人观看演出。

谈践在致辞中回顾了中荷建交50年来的发展历程，列举了两国在经济、文化、教育、科技等各领域开展务实合作，取得的丰硕成果。以经贸合作为例，中荷贸易额从1972年的不足6900万美元上升至2021年的1164亿美元，增长近1700倍。荷兰是中国在欧盟内第一大投资目的国和第二大引资来源国，是中国在欧盟内第二大贸易伙伴。

谈践指出，中荷各领域合作健康、稳定发展，是中荷两国政府和人民，包括旅荷侨胞在内共同努力的结果。他肯定了长期以来，旅荷侨胞为增进中荷两国人民相互理解和友谊牵线搭桥，推动双方在经济、文化、旅游等诸多领域开展交流与合作所做的努力以及取得的成果，表明旅荷侨胞是维系中荷两国关系的重要纽带，是中荷友好合作的见证者、参与者、贡献者。

谈践表示，中荷建交50年来的历史经验充分表明，中荷不是对手，而是互利合作的伙伴。中国正不断拓展对外开放的广度、深度，致力于打造市场化法治化国际化营商环境，欢迎荷兰企业抓住中国扩大开放机遇，抢占商机，巩固和拓展荷兰企业在国际上的竞争力和领先地位。中荷合作潜力巨大，中方愿与荷方一道，携手推动务实合作提质升级，造福两国人民，带来更多实在利益。

卡琳·莫森莱赫纳在致辞中表示，今天，我们纪念中荷建交50周年，事实上，两国早在16世纪就已开始交往，此后保持了密切的贸易联系，至今已有450年的历史。她盛赞中国取得的巨大成就，已经成为世界第二大经济体，并使数千万人脱贫。她强调了中国对于荷兰经济的重要性，包括所有荷兰大公司在内的800多家荷兰公司活跃于中国。中国是荷兰第三大进口国，是荷兰在亚洲最重要的出口目的国，对荷兰农业、健康、环境和物流等行业发展尤为重要。

莫森莱赫纳表示，民间交往至关重要，文化联通人民。她介绍了荷中近期文化交流情况，指出文化是交流的平台，当天的文艺表演不但是庆祝荷中建交50周年的形式，也是向荷兰民众展示中国文化的平台。她祝愿两国人民关系更加密切强大，两国友谊长存。

庆典组委会主席舒延平致欢迎辞，介绍了自中荷两国建交50年来，荷兰华人的发展道路和现状。目前，荷兰华人已是荷兰重要的少数族裔之一。荷兰华人父辈大多从事餐饮业，后代的职业更加多元化。45%的第二代荷兰华裔受过大学教育，远高于荷兰平均水平，华裔荷兰人被称为“具有移民背景的最成功的群体”。舒延平指出，华人不但是荷兰社会的受益者，更是参与者和建设者，“我们的幸福和收获建立在两国友好交往基础上” 。

舒延平表示，荷兰华人满怀信心地展望下一个50年，乃至更长时间。他引用荷兰哲学家伊拉斯谟的名言“只要锅还在火上，友谊就一直存在”说，“荷兰华人愿做柴火，继续助燃中荷两国的友谊之火，生生不息，永恒不灭！”

文艺汇演上，在荷华人和留学生及荷兰友人携手奉献了一台美妙绝伦的视听盛宴，谱写了一曲中荷合作之歌。既有的中西乐器演奏、武术和太极表演，又有现代歌舞、魔术；既有荷兰著名歌唱家用中文演唱歌曲，又有华人用中荷双语演唱荷文歌曲，观众专注观看，不时报以热烈掌声。

此次文艺汇演是荷兰侨界庆祝中荷建交50周年系列活动之一，也是重中之重。接下来，荷兰华人还将举办系列活动，回顾中荷建交50年来的合作成果，展望未来两国关系的美好前景。

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